Menem anuncia la llegada de Adorni a Diputados el 29 de abril y bromea: ‘¡Compren pochoclo, será picante!’

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el protagonista de un esperado cruce en el Congreso este 29 de abril. La cita, marcada por la controversia en torno a las acusaciones de corrupción, promete ser un encuentro lleno de tensión entre oficialismo y oposición.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, anticipó que la sesión será “picante”, sugiriendo una atmósfera electrizante en medio de las denuncias que enfrenta Adorni por presunta malversación de fondos públicos. Durante un evento en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, el diputado de La Libertad Avanza hizo un llamado a la ciudadanía: “Compren pochoclos”, bromeó, al referirse a la inminente presentación del informe de gestión del exvocero presidencial.

El Contexto de una Cita Candente

El anuncio de Menem se produce en un momento crítico para Adorni, quien se encuentra bajo la mirada atenta de la Justicia y, al mismo tiempo, enfrenta llamados a su renuncia por parte de sectores de su propia coalición. No obstante, desde La Libertad Avanza han expresado su firme apoyo al jefe de Gabinete, resaltando que la oposición está intentando “desalentar” al Gobierno.

Expectativas para el Informe de Gestión

La presentación de Adorni será la primera desde que asumió el cargo, y se prevé que los legisladores le enfrenten con una batería de más de 4,800 preguntas escritas, cuyas respuestas se espera reciban poco antes de la sesión. Desde el oficialismo indicaron que el funcionario se está preparando intensamente para el interrogatorio.

Apoyos Incondicionales en Momentos Difíciles

La defensa de Adorni por parte de Menem no es un hecho aislado. Karina Milei, hermana del presidente, también ha mostrado su respaldo al jefe de Gabinete en un acto reciente que transmitió mensajes de unidad en un momento de creciente incertidumbre dentro del Gabinete. Juntos, visitaron el Instituto Malbrán y dieron declaraciones conjuntas a la prensa desde la Casa Rosada.

Próximos Pasos y Retos en el Gabinete

El próximo jueves, Milei y Adorni participarán en una actividad conjunta en Vaca Muerta, donde también estará presente el titular de YPF, Horacio Marín. Este encuentro es parte de un esfuerzo mayor para fortalecer la estrategia legislativa del oficialismo en medio de tensiones internas. El viernes se realizará una nueva reunión de la Mesa Política, aunque Milei no estará presente ya que viajará a Israel junto a su hermano, el presidente.