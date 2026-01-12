El pago del Gobierno a bonistas no transformará el panorama

En una reciente entrevista con Canal E, el economista Andrés Reschini desglosó los detalles de la reestructuración de la deuda y su impacto en el mercado financiero argentino. Reschini ofreció su visión sobre la acumulación de reservas, la inflación y el consumo en un contexto económico cambiante.

Según Reschini, la reciente reestructuración no alterará significativamente el panorama económico. “El pago se logró mediante un instrumento de corto plazo de 372 días”, explicó, añadiendo que el mercado todavía aguarda una respuesta del Gobierno sobre cómo logrará acumular reservas.

Un Mercado con Precauciones

A pesar de que los bonistas hayan recibido sus pagos, la reacción del mercado ha sido reservada. “Los cupones fueron cobrados y ya se están viendo pasos hacia la reinversión”, afirmó Reschini. Sin embargo, advierte que el sentimiento general seguirá siendo cauteloso.

El economista señaló que los pagos comenzaron a acreditarse el pasado viernes, lo que indica un posible inicio de reinversión.

Desafíos Futuros para el Gobierno

Reschini también alertó sobre los próximos compromisos del Gobierno. “Pronto enfrentamos un pago de más de 800 millones al Fondo Monetario Internacional”, dijo. El pago más significativo, según él, se presentará a finales de año con la próxima obligación de Bonares y Global.

En este sentido, el foco en el mercado radica en la habilidad del Gobierno para acumular reservas. “Es un tema que los inversores están observando de cerca”, destacó Reschini.

Dudas sobre el Nuevo Esquema Cambiario

Finalmente, el economista expresó su preocupación por la incertidumbre que persiste alrededor del nuevo esquema cambiario. Reconoció que, aunque se han producido avances, aún existen interrogantes sobre el costo de las compras de reservas y su sostenibilidad a largo plazo.