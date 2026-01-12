Juana Viale regresa a Mar del Plata: ¿superará a su abuela?

Récord de Audiencia en Televisión Argentina: MasterChef Celebrity Domina el Rating

El segundo domingo del año se destacó por un emocionante rating que dejó a todos sorprendidos, con cifras que todavía resuenan en el mundo de la televisión.

Este pasado domingo, la competencia de audiencias en la televisión argentina se intensificó, con MasterChef Celebrity liderando el rating con un notable 9,2 puntos. Este rendimiento ha encendido las alertas en los canales, ya que los reality shows dominicales habían superado la barrera de los 10 puntos en semanas anteriores.

MasterChef Celebrity: Un Domingo de Sorpresas

En su emocionante noche de «última chance», MasterChef Celebrity se posicionó como el programa más visto. Su primera parte sorprendió a la audiencia con un 9,2 puntos, mientras que la segunda parte, aunque con menor rating, alcanzó un sólido 6,6 puntos. El plato destacado de la noche fue el del influencer y cantante Ian Lucas, cuya creación de muffins de zucchini y manzana, decorados con uvas y kiwis, le valió el ascenso al balcón. Los demás participantes, desafortunadamente, se enfrentan al temido delantal negro, lo que plantea la posibilidad de su eliminación el lunes.

Por el Mundo con Marley: La Competencia No se Detiene

El programa de viajes Por el mundo, conducido por Marley, también destacó y ocupó el tercer lugar en el rating. En esta ocasión, el carismático presentador exploró Londres, visitando la casa del futbolista Enzo Fernández y de Valentina Cervantes, quien recientemente participó en MasterChef Celebrity.

Otros Programas y la Lucha por el Rating

El día se cerró con un empate en 3,3 puntos entre Cine Telefe del domingo, la película Los tres chiflados y Código viaje. En general, Telefe se consolidó como el canal más visto.

El Trece en la Cuerda Floja

El Trece no pudo introducirse en la competencia, destacando su máxima audiencia de 3 puntos, gracias al regreso de Almorzando con Juana. La nieta de Mirtha Legrand reanudó sus almuerzos televisados desde Mar del Plata, pero su rating fue inferior a La noche de Mirtha, que también se emitió desde la costa y promedió 3,3 puntos. Sin embargo, Juana se posicionó en el tercer lugar del canal este domingo, detrás de su abuela.

La Mesa y los Invitados

La mesa de Juana incluyó la participación de figuras como Florencia Peña, Martín Bossi, Laurita Fernández, Juan Ingaramo y Federico Cyrulnik.

Rendimiento de Otros Canales

En Elnueve, el programa Implacables lideró con 1,1 puntos, mientras que en América, Infama alcanzó 1,4 puntos. En la TV Pública, Se siente Argentina se destacó con 1 punto.

Un Vistazo a las Nuevas Propuestas

Telefe se estableció como el canal más visto del domingo, promediando 3,8 puntos, aunque seis décimas menos que el domingo anterior. En contraste, El Trece registró 2,7 puntos, con una pérdida de cinco décimas en la semana. América y Elnueve empataron en 0,8 puntos, seguidos por la Televisión Pública con 0,4 puntos.

Esta semana, El Trece presenta dos nuevos formatos: La cocina rebelde, conducido por Jimena Monteverde, y The Balls, un juego a cargo del actor chileno Benjamín Vicuña.

Por su parte, MasterChef se prepara para una nueva gala de eliminación y un emocionante repechaje que promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos.