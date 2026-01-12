Carlos Paz sin agua: Avilés se reúne con Scioli mientras vecinos y turistas sufren el desabastecimiento

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, se reunió el domingo con el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en el Palacio 16 de Julio. El encuentro no solo se centró en la política turística, sino también en la difícil situación hídrica que enfrenta la ciudad en plena temporada.

La reunión tuvo lugar poco después de que una creciente de cinco metros en el río San Antonio dejara a miles de residentes y turistas sin agua. Mientras el embalse San Roque alcanzaba niveles récord, Villa Carlos Paz lidió con severas restricciones en su suministro de agua potable.

Un Problema Urgente: Crisis Hídrica

El evento de lluvia del 8 de enero provocó una sorprendente inundación en los ríos serranos, elevando el nivel del lago San Roque. Pero la abundancia de agua trajo consigo complicaciones: la planta potabilizadora de Cuesta Blanca se detuvo debido a sedimentos acumulados, dejando sin servicio a numerosos sectores durante uno de los periodos de mayor afluencia turística.

«El sistema sufrió un vaciamiento casi total, lo que complicó mucho la recuperación del servicio», comentó la vocera de agua y saneamiento, Natalia Lenci.

La falta de agua impactó severamente en la temporada turística. «Tuvimos que despedir a algunos visitantes porque no había agua», admitió una fuente municipal, reflejando la gravedad de la situación.

Progresiva Normalización del Servicio

El lunes, Lenci informó que se espera restablecer el servicio de agua a lo largo del día. A pesar de la crisis, las expectativas sobre el clima sugieren que no habrá nuevas crecientes inminentes.

La vocera explicó que, a diferencia de antes, el río ahora tiene un «caudal adecuado» que no debe causar problemas similares a los de la semana pasada.

En Busca de Soluciones Estructurales

La crisis ha suscitado un renovado debate sobre la infraestructura de captación y distribución de agua. Algunos especialistas sugieren considerar una toma directa del embalse San Roque para emergencias, lo que podría mitigar la dependencia de Cuesta Blanca.

El claro mensaje es que el problema no radica en la escasez de agua, sino en las deficiencias del sistema. «Aunque estamos enfrentando una abundancia hídrica, la distribución en los hogares sigue siendo un desafío», enfatizan los expertos.

Trasfondo Político del Encuentro

Este encuentro adquiere relevancia en el marco del acercamiento de Avilés a **La Libertad Avanza**, en el contexto de las próximas elecciones provinciales. La reunión con Scioli también resalta la historia compartida entre ambos políticos, que se remonta a años anteriores, cuando colaboraron en iniciativas turísticas.

A medida que el intendente de Villa Carlos Paz se posiciona en el mapa político provincial, la importancia de la reunión se vuelve clara. La imagen de ambos funcionarios, publicada en las redes sociales, alimenta especulaciones sobre futuras alianzas y estrategias electorales.

Colaboración y Seguridad Turística

Durante la charla, Scioli destacó la importancia de Villa Carlos Paz como un destino turístico clave en Argentina y elogió el trabajo de Avilés en la gestión municipal. Ambos discutieron la necesidad de colaborar en la seguridad turística y las normas para garantizar un entorno seguro para visitantes y locales.

Finalmente, se anticipó la participación de Argentina en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2026), donde se espera una fuerte presencia de Córdoba, un reflejo del enfoque proactivo en el desarrollo turístico.

El encuentro representó una oportunidad para abordar la crítica situación hídrica y abrir nuevas vías para el crecimiento y la promoción turística de Villa Carlos Paz.