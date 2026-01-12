CZ: La política cripto en EE.UU. desata un superciclo

El creador de Binance anticipa un período de crecimiento sin precedentes para las criptomonedas, impulsado por la reciente evolución de la regulación estadounidense.

Changpeng Zhao, conocido en el mundo cripto como CZ, sugiere que las políticas pro criptomonedas de Estados Unidos podrían iniciar un «superciclo» en este sector. Según él, la transformación en la postura del gobierno representa una oportunidad clave para el ecosistema cripto.

Un Cambio en la Regulación

Zhao señala que se ha dejado atrás un largo período de presión sobre el mercado, dando paso a un marco regulatorio más flexible. Este cambio se materializa con la reciente aprobación de la GENIUS Act, que establece por primera vez un marco federal para las stablecoins de pago, integrándolas en el sistema financiero en lugar de ser vistas como una amenaza.

Impacto de la GENIUS Act

Esta ley marca un hito significativo en la relación entre criptomonedas y gobierno, ofreciendo a Zhao la esperanza de un ciclo de crecimiento sostenido, en contraste con los patrones de auge y caída que han predominado en la última década.

El Contexto Político Favorable

La visión optimista de Zhao se alinea con un ambiente político que también favorece al sector cripto. En octubre de 2025, el expresidente Donald Trump recibió un indulto que cerró el proceso judicial en su contra, un gesto que muchos interpretan como un acercamiento entre la Casa Blanca y el ecosistema de criptomonedas.

Próximo Debate en el Senado

El 15 de enero, el Comité Bancario del Senado se reunirá para evaluar la implementación de la GENIUS Act y su efecto en los mercados. Este debate será clave para definir cómo se integrarán las stablecoins en la economía y qué ventajas podrán aprovechar tanto empresas como usuarios.

Un Futuro Prometedor para las Criptomonedas

La noción de «superciclo» sugiere un período de expansión sostenida, menos volatilidad y una adopción mundial más amplia. Si se materializa, podría implicar un cambio estructural en la forma en que las criptomonedas son percibidas, evolucionando de activos especulativos a elementos centrales de pago y ahorro en la economía global.