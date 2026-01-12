Deportivo Pereira y Deportivo Cali se enfrentan el 19 de enero: todo lo que necesitas saber de la previa

Deportivo Pereira y Deportivo Cali: Un Clásico que Promete Emoción en el Inicio de la Temporada

Este sábado, el Deportivo Pereira se enfrenta al Deportivo Cali en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, dando comienzo a una nueva y emocionante temporada de la Primera A. La historia entre estos equipos se intensifica, prometiendo un duelo apasionante.

Un Historial Rivalidad Marcado

En su último choque, Cali salió victorioso por 2-0 en el mismo escenario, con Jhon Cabal y Gustavo Ramírez como protagonistas del triunfo. Este recuerdo pesa en el ánimo de Pereira, que busca comenzar la temporada con un pie derecho.

Pereira: Preparándose para la Conquista

La pasada temporada fue un desafío para el Deportivo Pereira, que finalizó con un registro de siete victorias, seis empates y siete derrotas en su estadio. Carlos Ramírez se destacó como el máximo goleador del equipo, sumando nueve tantos.

Desafío para Deportivo Cali

Por su parte, el Deportivo Cali, que también sufrió en su campaña anterior con apenas cuatro victorias y 15 derrotas jugando de local, necesita rectificar su camino y empezar con fuerza en este nuevo torneo. Luis Sandoval y Gustavo Ramírez fueron los máximos artilleros del equipo, cada uno con nueve goles.

Una Mirada al Futuro: Próximos Encuentros

Ambos equipos deberán continuar su camino en la liga, con Pereira enfrentando al Independiente Medellín el 28 de enero y Cali midiendo fuerzas con Alianza Petrolera un día antes. Cada partido será crucial en la búsqueda de una posición privilegiada en la tabla.

Todo Listo para un Encuentro Épico

Con la rivalidad encendida y la emoción en el aire, este encuentro promete ser un espectáculo inolvidable para los aficionados. Los equipos están preparados y listos para luchar por los primeros puntos de la tabla, en un choque que no se pueden perder.