Trump se autoproclama ‘presidente interino de Venezuela’ en un post de Truth Social

En una jugada inesperada, el expresidente estadounidense Donald Trump se proclamó a sí mismo como el "presidente actuante de Venezuela" a través de una imagen compartida en su cuenta de Truth Social, generando un aluvión de reacciones tanto en EE.UU. como en América Latina.

Trump, quien ha encendido las redes sociales con su afirmación, realizó esta publicación en la mañana del lunes, acumulando más de 24,000 «me gusta». Este post es solo la última de varias declaraciones que sugieren un control estadounidense sobre la nación sudamericana tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero.

Captura de Maduro: Una Operación Relámpago

En una rápida operación militar realizada por fuerzas especiales de EE.UU., Maduro y su esposa fueron sacados de su residencia en Caracas y trasladados a Estados Unidos. Durante una entrevista, Trump afirmó que Estados Unidos podría gestionar Venezuela y aprovechar sus vastas reservas de petróleo durante varios años.

¿Cuánto Tiempo Durará el Control?

Trump insinuó que “solo el tiempo lo dirá” respecto a cuánto tiempo Washington tendría que ejercer supervisión sobre el país vecino, sugiriendo que podría extenderse más allá de un año. Sin embargo, alentó la idea de un control prolongado.

Reacción Venezolana y el Gobierno de Maduro

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ha rebatido estas afirmaciones, declarando que «el pueblo y su gobierno constitucional» son quienes realmente gobiernan la nación. Rodríguez enfatizó su compromiso de dirigir el país mientras Maduro esté bajo custodia.

Apertura Diplomática y Visitas de Funcionarios de EE.UU.

Un día antes de que Trump hiciera sus comentarios, el gobierno venezolano anunció su intención de iniciar un proceso exploratorio de diálogo diplomático con Estados Unidos, con la mirada puesta en restablecer las misiones diplomáticas en ambos países. También se confirmó que funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. estaban en Caracas.

Conflicto por el Petróleo y Operaciones en el Caribe

La tensión no se limita a las palabras, pues la semana pasada, EE.UU. confiscó dos petroleros vinculados a Venezuela que intentaban romper un bloqueo naval. La primera captura ocurrió en el Atlántico Norte tras semanas de persecución, mientras que el segundo barco fue abordado en el Caribe.

La Extensión de la Política de Trump en la Región

La operación contra Maduro ha desatado críticas entre líderes de Sudamérica. En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus amenazas hacia otras naciones de la región. Recientemente anunció el inicio de operaciones terrestres en México contra cárteles de drogas, afirmando que “los cárteles están controlando México”. Aún se desconoce el alcance y la fecha de estas acciones.