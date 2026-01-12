Nordelta: La Justicia permite el desalojo de los carpinchos a pesar de la cautelar

Vecinos de Nordelta se levantan en protesta tras un operativo de Flora y Fauna que busca desalojar a los carpinchos de la zona, a pesar de la protección judicial existente. La situación ha generado una fuerte reacción entre los habitantes del barrio.

Durante la madrugada de este lunes, personal de Flora y Fauna ejecutó un operativo en Nordelta con la intención de reubicar a los carpinchos que habitualmente recorren el área. Este movimiento ha sido objeto de críticas, ya que se lleva a cabo a pesar de una cautelar que protege a estos mamíferos.

Protestas Vecinales y Atrapamiento de Carpinchos

Miembros de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz denunciaron que el procedimiento involucra el uso de jaulas trampas para capturar a los animales. «Buscan desalojar a los carpinchos que son parte del entorno natural de nuestra comunidad», indicaron.

Para evitar el traslado, un grupo de vecinos se convocó en el barrio Silvestre la noche del domingo, enfrentando las medidas que incluían la colocación de redes en el perímetro para facilitar la captura de los carpinchos.

Resolución Judicial y Detalles del Operativo

A pesar de la mencionada protección, un fallo de primera instancia emitido por la jueza María Paula Venere permitió la ejecución del operativo, que tiene como objetivo trasladar a los carpinchos machos a una reserva privada, dejando a las hembras preñadas y sus crías en el lugar.

Las autoridades de Flora y Fauna planearon esta operación como una «prueba piloto», donde se trasladarían solo 12 carpinchos, aquellos que no están gestando ni tienen crías. Este grupo representa una parte de una familia que cuenta aproximadamente con 30 individuos.

La Realidad de los Carpinchos en Nordelta

Según informó un administrador de Nordelta, actualmente residen en el área alrededor de 900 carpinchos. El objetivo del desalojo se centra en reducir los atropellos en las zonas donde los animales suelen cruzar vías para llegar a una isla cercana.

Los enfrentamientos entre los intereses de conservación y las preocupaciones de los residentes continúan intensificándose, reflejando un conflicto entre la vida silvestre y el desarrollo humano en la región.