El Gobierno se enfrenta a un vencimiento de más de 800 millones de dólares con el FMI

El Gobierno argentino logró cumplir con un importante compromiso financiero al saldar un vencimiento de deuda de 4.300 millones de dólares. Sin embargo, ya se prepara para afrontar nuevos desafíos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un año cargado de obligaciones económicas.

El pasado viernes, la administración nacional marcó un hito al abonar 4.300 millones de dólares en deuda. A pesar de este logro inicial, el horizonte financiero se complica con los próximos pagos previstos para el 2026. En total, Argentina debe afrontar cerca de 13.500 millones de dólares en intereses a lo largo de los próximos cinco años, de acuerdo con datos oficiales del FMI.

Próximos Desafíos: Pagos al FMI

El próximo compromiso financiero con el FMI está programado para febrero, por un monto que supera los 820 millones de dólares. En los próximos días se anticipa la llegada de una misión del FMI a Argentina, cuyo objetivo será evaluar la viabilidad de los compromisos hasta finales de 2025, así como las necesarias reformas.

Impacto de los Vencimientos de Deuda

Los pagos de intereses aumentarán significativamente entre 2026 y 2030, dependiendo de los requisitos relacionados con los préstamos internacionales. Las estimaciones indican que Argentina necesita reunir 4.400 millones de dólares este año para cubrir los vencimientos de capital e intereses, con parte de los recursos provenientes de un crédito de 20.000 millones acordado en 2025.

Según estudios de la consultora GMA, se proyecta que las obligaciones con privados y el FMI alcanzarán los 9.000 millones de dólares en 2026 y aumentarán a un alarmante 23.000 millones en 2027.

Un Vistazo a la Estructura de la Deuda

Al cierre de 2025, la deuda total con el FMI ascendía a 57.100 millones de dólares. Si el país opta por cancelar todos los vencimientos futuros sin nuevos préstamos, se pronostica que los intereses rondarán los 13.500 millones de dólares. Sin embargo, cualquier aprobación del FMI para liberar nuevos financiamientos podría incrementar este monto.

Búsqueda de Reservas y Aumento en Compras del BCRA

En la primera semana de enero de 2026, el Banco Central de Argentina reportó compras de divisas por 218 millones de dólares. No obstante, la acumulación de reservas se ve limitada por un déficit en la cuenta corriente cambiaria, lo que lleva a esperar que el FMI evalúe las metas de reservas en su visita de febrero.

Financiamiento a través del Repo y Bonos

Para cubrir las obligaciones con los bonistas, el BCRA concretó un préstamo Repo de 3.000 millones con varias entidades financieras internacionales, utilizando bonos como colateral. Esta medida fue crucial para enfrentar vencimientos de deuda por 4.215 millones, distribuidos entre títulos bajo leyes extranjera y local.

Conclusión del Pago a Bonistas

De los pagos realizados, aproximadamente 2.567 millones correspondieron a bonos bajo legislación exterior y 1.649 millones a bonos locales. Un aspecto positivo de la ejecución financiera fue que más de 500 millones estaban en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, lo que limitó la salida de divisas en este tramo.