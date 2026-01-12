Fara: ‘El chavismo en Venezuela es un régimen condicionado’

La situación política en Venezuela ha vuelto a acaparar la atención del continente tras la reciente liberación de 24 presos políticos. El analista Carlos Fara comparte su mirada sobre el estado actual del vínculo entre Estados Unidos, el chavismo y la oposición en el país sudamericano.

En una reciente aparición en Canal E, Carlos Fara resaltó la inquietante falta de información sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo y otros detenidos en Venezuela. Dijo que el gobierno argentino ha actuado con cautela: “No hay novedades concretas y la prudencia es esencial en este contexto incierto”. De este modo, interpretó la liberación de los presos como parte de un proceso de negociación: “Venezuela está liberando detenidos de forma gradual”.

Intercambios de Gestos entre Estados Unidos y Venezuela

Fara describió la situación como un intercambio de gestos diplomáticos, donde Estados Unidos y Venezuela buscan avanzar en sus respectivas posturas. “Es probable que veamos a ambos lados cumpliendo pasos a cambio de concesiones”, explicó, subrayando la necesidad de que cada parte evite quedar sorprendida en este juego político.

El Régimen Chavista y Sus Limitaciones

El analista también habló sobre el chavismo, calificándolo como un “régimen condicionado” con capacidades limitadas, tanto en lo militar como en lo petrolero, por la presión ejercida por Estados Unidos. “Estamos en una etapa inicial y la idea de una transición debería ser considerada con cautela”, advirtió.

María Corina Machado: Líder de la Oposición

Sobre la figura de María Corina Machado, Fara afirmó que sigue siendo “la líder indiscutida de la oposición”. Recordó que ella debió haber sido la candidata opositora en una elección que no fue reconocida por el gobierno. “Edmundo Gutiérrez no es el líder opositor”, puntualizó Fara, destacando la estrategia política de Machado de criticar al régimen mientras busca mantener su relevancia frente a actores internacionales como Trump.

En este sentido, la analista enfatizó que Machado está adoptando un enfoque más astuto, advirtiendo a Estados Unidos sobre los posibles problemas que podría enfrentar si elige establecer relaciones con el régimen actual. La política venezolana, en su complejidad, sigue siendo un tema crucial en la agenda internacional.