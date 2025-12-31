El Palacete con el Salón de Baile Más Famoso de Florencia

Descubre Villa Cora, un palacio que ofrece más que un simple hospedaje; es un viaje inmersivo por la historia y la elegancia, situado en las colinas florentinas con vistas incomparables.

Ubicada en lo alto de las colinas de Firenze, Villa Cora es un auténtico palacio que te envuelve en una experiencia de lujo. Desde sus jardines, se pueden apreciar las vistas majestuosas de los Jardines de Boboli y otras villas privadas rodeadas de naturaleza, creando un entorno idílico que desborda historia.

Lujo palaciego en el Salón de los Espejos de Villa Cora, Florencia Carolina Reymúndez

La historia de este espléndido lugar inicia con el banquero alemán Gustav Oppenheim, quien lo construyó en el siglo XIX como un símbolo de amor hacia Eugenia Fenzi. Al cruzar su elegante portal de hierro, te envolverá un estilo neoclásico que destaca por su sobriedad y elegancia, atractivo también para amantes de los autos de lujo, con modelos como una Ferrari Testarossa o un Lamborghini azul cielo estacionados en su entrada.

La piscina es el ámbito más buscado en las tardes de verano Carolina Reymúndez

Las 43 habitaciones, que incluyen 14 suites, combinan un diseño clásico con toques modernos, recordando el refugio de la socialité florentina del pasado. Celebridades como Claude Debussy, Tchaikovsky, el emperador japonés Akihito, y la princesa Grace Kelly han estado aquí, dejando una huella de glamour indiscutible.

El Salón de las Cartas invita a relajarse durante la ceremonia del té de la tarde Gentileza Villa Cora

Con el paso del tiempo, la propiedad ha cambiado de manos, recibiendo su nombre actual de la familia Cora en los años 60, cuando fue transformada en un hotel exclusivo. Tras una completa renovación en 2010, bajo la dirección de la familia Fratini, Villa Cora se ha consolidado como un destino de lujo, destacándose incluso la colección de relojes de Sandro Fratini, un apasionado de la relojería.

El hotel cuenta con 43 habitaciones de diferentes categorías Gentileza Villa Cora

Su deslumbrante salón de baile, conocido como el Salón de los Espejos, evoca el glamur de Versalles y es considerado el más relevante de la Toscana. Decorado con frescos, tapices y materiales lujosos como el mármol de Carrara y cristal de Murano, promete un ambiente acogedor que hace sentir a los huéspedes como en casa, sin un estricto dress code.

Interior del palacete que ocupa el hotel. Carolina Reymúndez

Una escena frecuente: autos de altísima gama en Villa Cora Carolina Reymúndez

El desayuno se convierte en una experiencia culinaria increíble, ofreciendo delicias como sfogliatelle, jamón di Parma, y una amplia selección de quesos italianos. Además, el menú a la carta incluye opciones frescas y saludables, como bowls de yogur griego, y platos tradicionales. Tanto el desayuno como las comidas se pueden disfrutar en el elegante salón o al aire libre, con vistas a encantadores jardines.

Le Bistrot Restaurant cuenta con la cocina del chef Alessandro Liberatore. En invierno se utiliza el ámbito cerrado del salón morisco; en verano, se muda alrededor de la piscina.

El aclamado restaurante Le Bistrot, dirigido por el talentoso chef Alessandro Liberatore, está abierto no solo a los huéspedes. En invierno, ofrece un ambiente acogedor en el salón morisco, que se transforma durante el verano al lado de la piscina, prometiendo una experiencia culinaria memorable.

El concierge de Villa Cora está preparado para organizar una variedad de actividades, desde visitas a los artesanos locales hasta tours en Vespa por la Toscana, asegurando que cada experiencia sea única y personalizada. Desde degustaciones de vino en el Chianti hasta clases de pintura con expertos florentinos, todas las actividades prometen enriquecer la estancia de cada visitante.