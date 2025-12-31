Precios de Viviendas en el Reino Unido: Compradores Primerizos Impulsarán Ventas en 2026 con la Reducción de Tipos de Interés

La compra de viviendas por parte de nuevos propietarios será el motor principal del mercado inmobiliario británico en 2026. Con la posible reducción de las tasas de interés, la accesibilidad económica podría mejorar notablemente.

Los precios de las viviendas en el Reino Unido están proyectados a experimentar un leve crecimiento de entre el 2% y el 4% durante el próximo año. Al mismo tiempo, se prevé que el aumento de los alquileres se desacelere, según expertos del sector inmobiliario y entidades crediticias.

Reducción de tasas de interés favorece a los compradores

Con la baja en las tasas hipotecarias y el crecimiento de los salarios superando la inflación, los costos mensuales de las hipotecas para nuevos compradores han alcanzado su nivel más bajo desde 2022, según la entidad Halifax. Esto se traduce en una mejor situación para aquellos que desean acceder a una propiedad.

Expectativas de crecimiento moderado en los precios de las viviendas

A finales de 2025, el mercado experimentó un crecimiento de precios de solo el 1.8%, quedando el valor medio de una vivienda en £272,998. Las proyecciones para 2026 sugieren un crecimiento de precios bastante más conservador de entre el 1% y el 2%, en contraste con las expectativas de crecimiento del 3% del año pasado.

La incertidumbre económica y su impacto en el mercado

Marcus Dixon, responsable de investigación residencial en JLL, comentó que «la incertidumbre en torno al presupuesto afectó gravemente al mercado en la segunda mitad de 2025». A pesar de esto, los precios hayan disminuido en términos reales, lo que podría significar una mejora en la asequibilidad a largo plazo.

Perspectivas de tasas de interés y ofertas hipotecarias

La respuesta del Banco de Inglaterra ante la inflación ha sido más cautelosa, pero con la reciente reducción de tasas, se anticipan más recortes para 2026. Esto ha llevado a los prestamistas a ofrecer hipotecas a tasas por debajo del 4%, lo que representa un alivio significativo para los nuevos compradores.

El papel fundamental de los primeros compradores

La participación de los compradores primerizos en el mercado ha alcanzado cifras récord, representando un tercio de todas las transacciones en 2025, especialmente en Londres, donde forman casi el 50% de las adquisiciones. Aneisha Beveridge, jefe de investigación en Hamptons, señala que «los compradores primerizos son una fuerza clave en el mercado inmobiliario».

Relajación de normas hipotecarias

Las nuevas normativas han permitido a los compradores acceder a hipotecas más grandes con depósitos más bajos, lo que facilita el acceso a la propiedad, especialmente en regiones como Londres y el sureste. Esto puede reducir significativamente el tiempo necesario para ahorrar para un depósito.

Renta y el futuro del mercado de alquileres

Se espera que el aumento de los alquileres se modere aún más en 2026, oscilando entre el 2% y el 3.5%. A pesar de esto, la escasez de viviendas de alquiler y la alta demanda por parte de los inquilinos sugieren que el crecimiento en los alquileres continuará, aunque de manera más lenta.

En resumen, el mercado inmobiliario británico en 2026 promete ser dinámico, impulsado por una nueva ola de compradores primerizos y una lenta pero segura recuperación en la economía y las tasas de interés.