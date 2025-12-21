El Pan Dulce de la Abuela: Sin Azúcar ni Harina, Perfecto para Navidad

Este Navidad, sorprende a tus seres queridos con una versión más ligera y deliciosa del clásico pan dulce, ideal para quienes buscan alternativas saludables sin renunciar al sabor.

Una Tradición para Todos

El pan dulce es un ícono de la celebración navideña en Argentina, con raíces profundas en la influencia italiana. Aunque la receta tradicional es la más conocida, esta nueva versión sin azúcar promete ser un hit en todas las mesas festivas.

Ingredientes Necesarios

Para preparar este delicioso pan dulce saludable, necesitarás los siguientes ingredientes:

2 bananas bien maduras

1 huevo

1 cucharada de manteca de maní o de coco

110 ml de leche entera

1 cucharada de edulcorante (opcional)

200 g de avena fina

Ralladura de media naranja o limón

1 cucharadita de agua de azahar

60 g de frutos secos (maní, uvas, nueces o almendras) o chocolate amargo

1 cucharada de polvo de hornear

Instrucciones para una Perfecta Preparación

Paso a Paso

En un bol, pisa las bananas hasta obtener un puré suave. Agrega el huevo, la manteca, la leche y la ralladura de limón. Mezcla bien todos los ingredientes. Incorpora la avena finamente, el agua de azahar y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una masa homogénea. Finalmente, añade los frutos secos o el chocolate amargo a la mezcla. Vierte la preparación en un molde para pan dulce de medio kilo y hornea a 180 °C durante 40 minutos. Una vez cocido, retira del horno y deja enfriar antes de desmoldar.

Opciones para Decorar

Cuando el pan dulce esté completamente frío, puedes decorarlo con un glaseado ligero de azúcar impalpable mezclado con jugo de limón o naranja para dar un toque fresco y atractivo.

Consideraciones Finales

Tiempo de cocción: 40 minutos

Tiempo total de preparación: 1 hora