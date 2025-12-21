Uno de cada ocho adolescentes británicos de 14 a 17 años usa pouches de nicotina

El Auge de las Bolsitas de Nicotina entre los Adolescentes: Un Alarma Sanitaria

Un nuevo estudio revela que el 13% de los adolescentes en el Reino Unido ha probado las bolsas de nicotina, intensificando las preocupaciones sobre su impacto en la salud de los jóvenes.

Creciente Popularidad de las Bolsitas de Nicotina

La encuesta realizada a 500 jóvenes de 14 a 17 años en Inglaterra, Escocia y Gales, indicó que estos pequeños sachets, que se asemejan a bolsitas de té y con frecuencia vienen en sabores atractivos, han ganado popularidad entre los adolescentes. Del total, un 30% admitió utilizar estas bolsas al menos una vez a la semana, principalmente obteniéndolas de amigos o en tiendas que no tienen restricciones de edad para su venta.

Reacciones de la Comunidad y Nuevas Regulaciones

La misma encuesta, realizada por Deltapoll para la consultora Future Health, mostró que un 70% de los encuestados apoyan la reciente iniciativa del gobierno del Reino Unido para regular su venta. El nuevo proyecto de ley sobre tabaco y vaporizadores propone prohibir la venta de estas bolsas a menores de 18 años, así como modificar su embalaje y limitar la cantidad de nicotina y sabores disponibles.

Voces Expertas en Salud Pública

Steve Brine, exministro de salud pública, expresó su preocupación en un informe de Future Health, señalando que estos productos sin regular están siendo promovidos de manera agresiva hacia los jóvenes, tanto en tiendas como en redes sociales y festivales de música.

Brine subrayó que muchas de las principales marcas detrás de estas bolsas son propiedad de empresas tabacaleras, que veneran encontrar nuevas maneras de atraer a las generaciones más jóvenes hacia la nicotina.

Impacto en la Salud Oral y Riesgos Asociados

Casi la mitad de los adolescentes encuestados han visto anuncios de estas bolsas, principalmente en redes sociales y tiendas. Un abrumador 73% mostró su deseo de ver más restricciones sobre su promoción y venta. La encuesta también alerta sobre posibles problemas de salud, como afecciones bucales, aumento de la rigidez arterial y una mayor absorción de nicotina en comparación con los cigarrillos.

Un Llamado a la Precaución

Un grupo de expertos en salud internacional recientemente advirtió sobre los riesgos relacionados con el consumo de nicotina en cualquiera de sus formas, incluyendo las bolsas, debido a su toxicidad en el sistema cardiovascular. Este crecimiento alarmante en el uso de productos de nicotina entre los adolescentes plantea interrogantes sobre su futuro sanitario.

Perspectivas de la Industria de Tabaco

A pesar de las preocupaciones, algunos fabricantes argumentan que sus productos han ayudado a numerosos adultos a abandonar el cigarrillo. Sin embargo, se insiste en que los jóvenes no deben ser blanco de estas campañas. La comunidad de salud pública sigue firme en su misión de regular esta categoría emergente de productos.