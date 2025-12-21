Esfuerzos para proteger especies en peligro en el Parque de la Biodiversidad

El Parque de la Biodiversidad está liderando cuatro ambiciosos proyectos para salvar especies amenazadas en Argentina, enfocándose en aves icónicas de la región.

En un firme compromiso con la conservación, el Parque de la Biodiversidad ha lanzado cuatro proyectos estratégicos que buscan salvaguardar especies que enfrentan amenazas por el tráfico ilegal, la pérdida de hábitats y el mascotismo. Entre los protagonistas de estas iniciativas se encuentran el tucán toco, el moitú, el guacamayo rojo y el cardenal amarillo, todas aves emblemáticas de la fauna sudamericana.

Transformación y Nuevos Desafíos

Desde su reconversión en 2020, cuando el antiguo zoológico se transformó en un centro de conservación, muchos animales se enfrentan a la imposibilidad de regresar a la vida silvestre de inmediato. Esto se debe a restricciones sanitarias y de comportamiento. En respuesta, un equipo de biólogos, técnicos y guardaparques ha establecido programas de bienestar animal y reproducción controlada, así como planes de reintroducción gradual en su hábitat natural.

El Proyecto del Tucán Toco

Una de las iniciativas más prometedoras es el programa dedicado al tucán toco, una especie vulnerable debido a la caza y los avances del agro. Tras la incautación de una pareja traficada, el Parque ha logrado reproducirlos mediante incubación artificial y crianza sin contacto humano. Hasta ahora, han liberado a dos crías en su hábitat natural y cinco han sido trasladadas a la Reserva Experimental Horco Molle en Tucumán.

Recuperación del Moitú y Otros Esfuerzos

El moitú, ave casi extinta en varias provincias argentinas, también se encuentra en el centro de atención. Con el apoyo de Fundación Rewilding Argentina, se han criado cinco ejemplares que están siendo rehabilitados para su futura liberación en Corrientes. Además, el Parque colabora en el programa de reproducción del guacamayo rojo, cuyos recientes nacimientos están marcando un importante avance hacia la libertad de esta especie.

Conservación del Cardenal Amarillo

Por otro lado, el cardenal amarillo se ubica entre las aves más amenazadas de Argentina. Con la colaboración de Parques Nacionales y el CONICET, el Parque trabaja en su reproducción, análisis genético y en un eventual retorno a Córdoba, región donde la especie es considerada extinta. El objetivo es restaurar no solo la población, sino también enriquecer la diversidad genética de esta ave.

Investigación y Conservación

Aparte de estos proyectos específicos, el Parque de la Biodiversidad también se dedica a la investigación científica sobre especies menos conocidas, como el oso melero y diversas tortugas, consolidándose como un líder en la protección de la fauna nativa.