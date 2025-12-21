Intendente de Córdoba lista las obras que no realizará por deuda millonaria de vecinos

El intendente Matías Torres Cena revela el impacto de la deuda local, que asciende a casi $1.800 millones, en la vida cotidiana de los vecinos. Obras y servicios quedan en el aire por falta de pagos.

Un Pasivo que Afecta la Cotidianidad

En Laguna Larga, el peso de la deuda municipal es cada vez más evidente. Con una campaña activa en redes sociales, Torres Cena subraya que el saldo pendiente, que alcanza los $1.795.512.426,78, se traduce en falta de pavimento, iluminación y servicios esenciales. “Cuando no se pagan las tasas, no solo se perjudica al municipio, sino que afecta directamente a los vecinos”, destaca el intendente.

Detrás de las Cifras: Huracan de Oportunidades Perdidas

Según los datos proporcionados, las principales deudas provienen de la Tasa de Servicio a la Propiedad y otros conceptos, como Comercio e Industria. Con estos recursos, el municipio podría avanzar en proyectos significativos: 200 cuadras de cordón cuneta, 35 viviendas y nuevos camiones de recolección son solo algunas de las inversiones planeadas que no se podrán llevar a cabo sin el respaldo de los ciudadanos.

La Falta de Cultura Tributaria como Desafío

El intendente enfatiza que la problemática no solo es económica, sino también cultural. Ejemplificando una situación con un comerciante moroso, resalta la necesidad de un cambio en la percepción sobre el pago de tasas: “Es un esfuerzo colectivo que beneficia a todos”, sostiene.

La Responsabilidad Compartida del Estado y los Ciudadanos

Torres Cena cuestiona la idea de que los derechos y servicios son gratuitos. “Es fundamental que entendamos que sin contribuciones, no hay forma de garantizar derechos y servicios”, expone. Insiste en que la falta de pago por parte de algunos ciudadanos perjudica a toda la comunidad y ralentiza el crecimiento de la ciudad.

El Rol del Estado en el Desarrollo Local

En su comunicado, el intendente defendió el rol activo del Estado en la vida de los ciudadanos, especialmente en el apoyo a clubes e instituciones deportivas, fomentando valores y cohesión social. “Un Estado robusto es esencial para garantizar la libertad”, afirma.

Innovación y Eficiencia en la Gestión Municipal

Mirando hacia el futuro, Torres Cena propone el uso de tecnologías digitales y la inteligencia artificial para mejorar la gestión del municipio, así como la colaboración con otras localidades en materia de servicios. Sin embargo, también advierte sobre las limitaciones estructurales y legales que dificultan el acceso al financiamiento.

Un Llamado a la Acción

El intendente concluye su mensaje haciendo un llamado a la acción a los ciudadanos: “Así como se paga una cuota para mantener un club, es esencial contribuir con las tasas municipales para asegurar el funcionamiento del Estado local”, enfatiza, subrayando la necesidad de un esfuerzo conjunto para lograr el progreso de Laguna Larga.