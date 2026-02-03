El paso para vecinos de Sismográfica ya está abierto

El ingreso al barrio Sismográfica sigue habilitado bajo estrictas condiciones, mientras disminuye notablemente la presencia de familias que buscan recuperar sus pertenencias.

En una declaración realizada este lunes, el secretario de Control Urbano y Operativo del Municipio, Miguel Gómez, señaló que durante el fin de semana se permitió el ingreso a vecinos del barrio Sismográfica, siempre bajo condiciones específicas y basadas en informes técnicos positivos.

Condiciones de Acceso al Barrio

“Podemos informar que ayer y hoy se habilitó el paso a los vecinos gracias a las evaluaciones realizadas por nuestros técnicos desde temprano”, afirmó Gómez. Estas evaluaciones se llevan a cabo a primera hora del día, y solo si los informes son favorables se autoriza el ingreso.

Modalidad de Ingreso Diferenciada

El secretario explicó que el acceso se gestiona de manera diferenciada según las áreas, priorizando la seguridad ante posibles movimientos del cerro. “Los residentes de Cerro Dragón pueden ingresar únicamente a pie, mientras que otros vecinos pueden acceder con vehículos livianos”, detalló.

Realidad Social y Operativa

Reconociendo la difícil situación de las familias afectadas, Gómez reiteró que la prioridad del operativo es facilitar la recuperación de pertenencias minimizando riesgos. “Sabemos que los vecinos atraviesan momentos críticos; han perdido sus hogares y bienes. Les permitiremos recuperar lo que puedan”, expresó.

Disminución de la Circulación de Vehículos

Una tendencia notable en el operativo ha sido la reducción del número de personas que acceden al barrio para recoger sus pertenencias. “Al iniciar este proceso, contábamos con un promedio de 140 a 150 vehículos, pero actualmente solo 15 a 18 camionetas están en fila para ingresar”, indicó el funcionario.

Desprendimientos y Vigilancia Continua

Gómez también confirmó que se está evaluando diariamente el movimiento del cerro y recordó incidentes recientes que generaron alarma. “La semana pasada, tuvimos dos desprendimientos significativos. Uno ocurrió el jueves al atardecer, y el siguiente el viernes, lo que provocó cambios en el terreno del barrio”, explicó.

Ante este panorama, se han identificado grietas y desniveles en el pavimento, lo que llevó a suspender actividades en esas fechas.

Custodia Policial y Condiciones del Personal

El área cuenta con custodia policial las 24 horas para asegurar la protección de bienes y la comunidad. Gómez desmintió rumores sobre las condiciones del personal policial destacado en la zona. “El equipo cuenta con baños químicos, viandas y agua. Desconozco la situación de una carpa armada mencionada en rumores”, aclaró.

Por último, el Municipio continúa con la supervisión técnica del cerro, evaluando la situación día a día a medida que evoluciona el terreno.