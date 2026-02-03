Sweden y Dinamarca suministran a Ucrania sistema de defensa aérea por €245 millones

Con un nuevo esfuerzo para enfrentar la ofensiva rusa, Suecia y Dinamarca han decidido adquirir en conjunto sistemas móviles de artillería antiaérea por un total de 245 millones de euros, destinados a ayudar a Ucrania en su lucha por salvaguardar su infraestructura energética.

Una Inversión Estratégica en Defensa

Suecia aportará 2.1 mil millones de coronas suecas de un total de 2.6 mil millones, mientras que Dinamarca cubrirá el resto para suministrar a Ucrania el sistema antiaéreo TRIDON Mk2. Los ministros de Defensa de ambos países anunciaron esta colaboración durante una rueda de prensa en Gotemburgo.

“Este sistema es capaz de neutralizar misiles de crucero y drones de ataque de largo alcance, una necesidad urgente dada la escalofriante expansión de las capacidades ofensivas rusas,” afirmó Pål Jonson, ministro de Defensa sueco.

El TRIDON Mk2 ha sido desarrollado rápidamente, incorporando lecciones aprendidas del conflicto actual y permitirá que Ucrania forme su propio batallón de defensa aérea, una estrategia clave para hacer frente a la intensificación de los ataques.

Un Contexto Crítico para Ucrania

Esta decisión se produce en un momento crítico, ya que Ucrania experimenta graves interrupciones en sus servicios de electricidad, calefacción y agua, puesto que la agresión rusa se intensifica, empujando al país hacia una posible crisis humanitaria.

A pesar de una reducción en la cantidad de drones y misiles lanzados por Rusia en enero, los ataques han logrado desactivar instalaciones energéticas clave, dejando a millones de ciudadanos sin electricidad en medio del invierno.

Escalation de la Ofensiva Rusa

El pasado martes, Rusia ejecutó uno de los ataques más grandes del conflicto, lanzando aproximadamente 450 drones y 70 misiles hacia objetivos ucranianos. Esta escalada coincide con las negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos que se llevarán a cabo en Abu Dhabi.

El sistema TRIDON Mk2 está diseñado específicamente para contrarrestar los misiles de crucero y drones de largo alcance, armamento que Rusia ha utilizado cada vez más contra las ciudades e infraestructura de Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022.