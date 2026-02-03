Alerta por calor extremo en el área Metropolitana: ¿Cuál será el día más sofocante de la semana?

Las altas temperaturas ya se han apoderado de gran parte del país, y se espera que sean parte del escenario durante toda la semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido advertencias sobre las inminentes olas de calor que comenzarán a afectarnos desde este martes.

Advertencias del SMN: Temperaturas Extremas en el País

Las alertas del SMN han evolucionado rápidamente. Hasta el día de ayer, varias provincias, incluida Buenos Aires, se encontraban bajo alerta roja y amarilla. Sin embargo, las cosas han cambiado y actualmente solo Mendoza y San Luis permanecen bajo alerta amarilla, lo que indica un importante aumento en el calor que se avecina.

El Calor Insoportable en el AMBA

Preparemos para un inicio de semana marcado por el calor agobiante. Se anticipa que este martes las temperaturas alcancen un pico de 36°C, justo después del mediodía. Los vientos variarán de dirección, comenzando del Noroeste y posicionándose hacia el Sur alrededor de las 17 horas. Para la tarde, se prevé un cielo parcialmente nublado.

Pronóstico para Miércoles: Alivio Temporal

El miércoles, las temperaturas experimentarán una leve disminución. La mínima se fijará en 24°C, mientras que la máxima alcanzará los 33°C. La jornada estará marcada por nubosidad y vientos que cambiarán entre el Este y el Sudeste, brindando un ligero respiro al calor extremo.

Jueves: Cambios en el Tiempo

El jueves, las temperaturas se mantendrán similares con mínimas de 25°C y máximas de 33°C. Sin embargo, se espera la llegada de lluvias que ofrecerán un alivio significativo. Los chaparrones aislados comenzarán durante la madrugada, y la nubosidad será prominente a lo largo del día.

Viernes: Fin de la Ola de Calor

Para el viernes, se prevé un cambio notable en las condiciones climáticas. La mínima descenderá a 21°C, y las máximas se ubicarán entre 27°C y 28°C. Durante la mañana, el cielo seguirá nublado, pero las nubes comenzarán a disolverse a medida que avance el día, marcando el fin de la actual ola de calor.