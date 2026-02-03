Ismael Bermúdez: «El índice de inflación está siendo manipulado»

La reciente renuncia de Marco Lavagna, director del Indec, ha desatado una controversia sobre la veracidad de los índices de inflación. Ismael Bermúdez, destacado periodista y analista económico, sostiene que el gobierno manipula los datos para ocultar la realidad.

Un Índice Cuestionado

Bermúdez asevera que el Indec ha estado utilizando una metodología obsoleta, con cifras que datan de 2004-2005. A pesar de los esfuerzos para actualizar el registro con datos más recientes sobre el gasto familiar recolectados en 2017-2018, el gobierno se ha opuesto a esta revisión.

La Resistencia del Gobierno

“La nueva metodología revelaba niveles de inflación más altos debido a cambios tecnológicos y ajustes en las tarifas de servicios públicos”, aclaró Bermúdez en una entrevista con el programa “Punto y Aparte” de PUNTO A PUNTO RADIO (90.7 FM). Según él, esto reflejaba un aumento desmedido en gastos como luz, gas y transporte, lo que pasaba desapercibido para el público.

Decision del Director

La situación se intensificó cuando Lavagna, cansado de la presión, decidió implementar los nuevos índices a partir de enero. Sin embargo, Bermúdez indica que hubo una intervención por parte de altas esferas del gobierno, sugiriendo que se manipuló la información para evitar cifras alarmantes.

Las Consecuencias de la Renuncia

El analista subraya que el objetivo de ocultar la inflación se basa en la necesidad del gobierno de mantener una imagen positiva ante la ciudadanía. La dimisión de Lavagna, entonces, se interpreta como una reacción ante la presión política para desestimar cifras inflacionarias más altas.

Un Futuro Incierto

Bermúdez concluye que este tipo de manejos pone en jaque la credibilidad del Indec después de años de esfuerzo por recuperar su legitimidad, dañada durante otros gobiernos. “La falta de actualización en los datos no es solo un tema teórico, sino que impacta directamente en cuestiones vitales como ajustes salariales para jubilados y trabajadores”, enfatizó.