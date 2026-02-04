El Peronismo enfréntase a la pérdida de escaños clave en el Senado

El peronismo en el Senado atraviesa un momento crítico de tensiones internas, justo antes del debate sobre la reforma laboral. La disidencia con el interbloque de Convicción Federal podría agravar aún más su ya disminuido poder en la Cámara.

Conflictos Internos que Amenazan la Unidad

Al comenzar el segundo tramo de las sesiones extraordinarias, el peronismo enfrenta el riesgo de perder más influencia, lo que podría alejarlo de un control que tuvo desde la recuperación de la democracia hasta 2017. La relación con el grupo Convicción Federal, que se separó del bloque Justicialista, es tensa y se suma a la incertidumbre política.

La Suspensión de Carolina Moisés

La reciente suspensión de Carolina Moisés en el Partido Justicialista (PJ) de Jujuy ha generado un nuevo capítulo en esta crisis. Moisés, acusada de «grave inconducta partidaria», ya no cuenta con el respaldo esperado. Esta situación resalta la fragmentación dentro del partido, con más de 300 dirigentes en riesgo de sanción.

Alianzas y Retos en el Horizonte

Con el radicalismo dominando en Jujuy, Moisés mantiene buenas relaciones con gobernadores como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo. Su apoyo al presupuesto y los movimientos dentro del bloque Convicción Federal podrían reconfigurar el panorama legislativo.

La Búsqueda de Nuevas Estrategias

Algunos senadores contemplan la posibilidad de dejar el interbloque. “Queremos buscar una forma de estructura legislativa que nos permita avanzar”, aseguró un senador, poniendo de manifiesto la urgencia de definir estrategias ante los próximos debates.

Implicaciones en el Congreso

Las decisiones de liderazgo están bajo el microscopio, especialmente con José Mayans al frente de los senadores peronistas en un contexto complicado. La expectativa es que la gestión de Mayans no perjudiqué más a la unidad del partido en el Congreso.

Fractura Imminente

El inminente debate sobre la reforma laboral podría ser el catalizador de nuevas divisiones. La falta de unidad entre los gobernadores del peronismo se hace evidente y podría amplificar la ya tensa situación política actual.

Reflejo de una Era Política Cambiante

Desde el recambio legislativo de diciembre, el poder del peronismo ha disminuido dramáticamente en el Senado. Desde tener control hasta 2017, hoy se encuentran en una encrucijada con apenas 28 miembros en el interbloque.

La crisis actual representa un desafío significativo, ya que el futuro del peronismo podría depender de cómo manejen esta tensión interna en los próximos meses.