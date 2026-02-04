Transfiere tus conversaciones de ChatGPT a Gemini sin perder nada

La nueva función de Google permite a los usuarios trasladar su historial de chats de ChatGPT y otras plataformas a Gemini de manera rápida y sencilla. Descubre los detalles de esta innovadora integración.

Google ha iniciado pruebas de una funcionalidad revolucionaria que permite a los usuarios importar conversaciones de plataformas como ChatGPT y Copilot directamente a su asistente inteligente, Gemini.

Este avance tiene como objetivo principal facilitar la migración entre servicios sin perder información valiosa del historial de conversaciones, garantizando un proceso ágil y fácil de usar.

Cómo Realizar el Traspaso de Conversaciones

Para empezar, los usuarios deben descargar su historial de conversaciones desde ChatGPT o cualquier otra herramienta compatible. Una vez descargado, podrán cargarlo en Gemini siguiendo unos sencillos pasos:

Paso a Paso para Cargar el Historial en Gemini

1. Abre Gemini desde tu computadora.

2. Haz clic en el ícono de «+» en la parte inferior de la pantalla.

3. Selecciona «Importar AI Chats».

4. Carga el archivo descargado con tu historial de chats.

Instrucciones para Obtener el Historial de ChatGPT

Para obtener el historial de ChatGPT, sigue estos pasos:

– Inicia sesión en tu cuenta.

– Accede a «Configuración» desde tu perfil.

– Dirígete a «Controles de Datos».

– Solicita la exportación de datos.

Una vez completado este proceso, ChatGPT enviará un correo con un enlace para descargar tu historial en formato .zip, que incluirá un documento chat.html con todas tus interacciones.

Mejoras y Novedades en Gemini

Gemini no solo promete facilitar la migración de datos, sino que también continuará evolucionando. Las próximas versiones incluirán funcionalidades innovadoras y mejoras significativas, como Gemini 3 Flash, que ofrece respuestas rápidas y versatilidad en el manejo de texto, imágenes y audio.

Además, la plataforma incorporará diversas modalidades adaptadas a tareas complejas, abarcando aspectos de razonamiento avanzado, matemáticas y programación.

Nuevas Oportunidades para Estudiantes

Google ha anunciado que los estudiantes universitarios elegibles podrán acceder a un año gratuito del plan Google AI Pro, que incluye modelos avanzados, generación de cuestionarios y 2 TB de almacenamiento en la nube, entre otras características.

En cuanto a su integración en el ámbito automotriz, Gemini también sustituirá a Google Assistant en Android Auto, prometiendo interacciones más fluidas y naturales para enviar mensajes, traducir textos y buscar información.