Escándalo: Nuevas Revelaciones sobre el Príncipe Andrés, una Bailarina y un Viaje por el Caribe

Los últimos documentos judiciales asociados a Jeffrey Epstein han vuelto a situar al príncipe Andrés en el centro de la polémica. Este miércoles, se conocieron acusaciones que lo implican en un encuentro sexual con una bailarina exótica en la residencia del magnate en Florida, lo que ha provocado que el príncipe abandone su hogar en Windsor.

La relación del príncipe Andrés con Epstein fue revelada el año pasado, lo que llevó a su hermano, el rey Carlos III, a despojarlo de sus títulos reales y desalojarlo del Royal Lodge, en una de las decisiones más drásticas de la familia real británica en tiempos recientes. La nueva información del Departamento de Justicia de EE.UU. aceleró este desalojo.

Detalles de las Acusaciones

Las acusaciones se basan en una carta de 2011 que forma parte de los conocidos «Epstein Files». En la misma, se describe cómo una bailarina, cuyo nombre se mantiene en el anonimato, fue contratada para actuar en la casa de Epstein tras ser trasladada desde un club nocturno de West Palm Beach.

El Encuentro

Según la denuncia, a la bailarina se le ofrecieron 10.000 dólares para realizar un baile. Sin embargo, después de su actuación, tanto Epstein como Andrés le solicitaron mantener relaciones sexuales con ellos. La joven se resistió, afirmando que su contratación solo incluía el baile, pero, lamentablemente, fue presionada a ceder.

Consecuencias y Ofrecimientos

Tras el presunto abuso, se le invitó a un viaje a las Islas Vírgenes, a lo que se negó. Posteriormente, solo recibió 2.000 dólares de los 10.000 prometidos. Los abogados de la joven intentaron negociar un acuerdo de confidencialidad a cambio de 250.000 dólares, aunque no está claro si se llegó a concretar.

Más Revelaciones en los Archivos

Los documentos también mencionan la presencia de otras jóvenes en la residencia, algunas de las cuales podrían haber sido menores. Sin embargo, esta afirmación no ha sido corroborada judicialmente.

El Contexto de la Denuncia

La mujer, que inicialmente no se sintió capaz de reportar lo sucedido, expresó que sentía vergüenza por ser tratada como una prostituta, a pesar de ser una bailarina profesional.

Correspondencia Reveladora

Además, se filtraron correos electrónicos donde Epstein organizó una cena entre Andrés y una mujer rusa de 26 años en el Royal Lodge en 2010. Aunque no se confirma la realización del encuentro, este hecho ha suscitado dudas sobre las actividades del príncipe durante su relación con Epstein, quien ya había sido condenado por delitos sexuales en Estados Unidos.

Reacciones y Futuro del Príncipe Andrés

El príncipe Andrés ha negado repetidamente cualquier comportamiento inapropiado. Sin embargo, el escándalo persiste, especialmente después de que él alcanzara un acuerdo con Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual en su adolescencia. La recientemente revelada información ha revitalizado los llamados para que rinda cuentas ante el comité del Congreso de Estados Unidos, tal como ha señalado el primer ministro británico, Keir Starmer.