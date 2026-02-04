VIDEO: Niño de 13 años nada 4 horas para salvar a su madre y hermanos

Austin Applebee, un niño de 13 años, se convirtió en el protagonista de una increíble historia de valentía al nadar por más de cuatro horas para rescatar a su madre y hermanos en las aguas embravecidas de Australia. Su hazaña ha conmovido a miles.

Una Aventura Familiar que se Volvió una Pesadilla

Austin y su familia disfrutaban de un día soleado en la playa del occidente de Australia. Sin embargo, la diversión se tornó peligrosa cuando una fuerte corriente y vientos intensos arrastraron sus kayaks lejos de la orilla.

“Perdimos los remos y todo salió terriblemente mal muy rápido”, relató Joanne, la madre de Austin. A medida que la situación se complicaba, decidió enviar a su hijo mayor en busca de ayuda.

La Desesperante Lucha Contra la Corriente

El viaje de Austin no fue fácil. En el camino, la embarcación que utilizaba empezó a volcarse, y con el pánico creciendo, decidió nadar el resto del trayecto: casi 4 kilómetros a la orilla.

“Pensaba en mi madre, en mis hermanos… En todos mis amigos, en mi novia. Tenía que llegar a salvo”, compartió el joven nadador, que sintió que cada brazada lo acercaba un poco más a la tierra firme.

Rescate y Valentía

Tras arduas horas de nadar, finalmente logró llegar a la orilla y pedir ayuda alrededor de las 18:00 horas, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Su familia, que había caído al agua helada, necesitaba asistencia inmediata.

Los esfuerzos de Austin fueron calificados como «sobrehumanos» por el comandante del Grupo de Rescate Marino Voluntario de Naturaliste, Paul Bresland.

Un Héroe que No se Considera Tal

A pesar de la grandeza de su hazaña, Austin rechaza ser llamado «héroe». Expresó que simplemente hizo lo que él consideraba necesario para salvar a su familia. Sin embargo, su valentía y determinación han dejado una huella profunda en quienes conocieron su historia.