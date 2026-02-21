El PIB de EE.UU. crece por debajo de lo previsto en el cuarto trimestre

La economía estadounidense experimentó un crecimiento inferior a las expectativas al cierre del año pasado, señalado por el comportamiento del gasto de los consumidores y el comercio.

Según las cifras ajustadas por inflación, el Producto Interno Bruto (PIB) se elevó a un ritmo anualizado del 1,4% en el cuarto trimestre, tras un notable aumento del 4,4% en el periodo anterior. Estos datos, publicados el viernes por la Oficina de Análisis Económico, indican que la economía creció un 2,2% a lo largo del año 2025.

Un crecimiento por debajo de las expectativas

Los resultados del cuarto trimestre fueron menos alentadores de lo esperado, ubicándose por debajo de las proyecciones de los economistas en una encuesta realizada por Bloomberg. Cabe destacar que el cierre del gobierno de EE.UU. coincidió con una parte considerable de este trimestre, lo que, según la Oficina de Análisis Económico, restó aproximadamente 1 punto porcentual al PIB.

Impacto del cierre gubernamental en la economía

Casi una hora antes de la publicación de los datos, el presidente Donald Trump manifestó en redes sociales que el cierre podría costarle al país «al menos dos puntos del PIB».

Un año complicado, pero con puntos positivos

A pesar de la desaceleración registrada al final de 2025, la economía estadounidense vivió un año dinámico. Comenzó con una contracción en el primer trimestre, impulsada por un aumento significativo en las importaciones antes de la implementación de aranceles. Sin embargo, el crecimiento volvió a acelerar, marcando algunas de las tasas más robustas en años, como resultado de las decisiones de Trump de revertir aranceles severos y de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés. Esto permitió que los mercados alcanzaran máximos históricos y que los consumidores con mayor riqueza continuaran con su gasto.

Promesas de un futuro brillante

Trump volvió a ocupar la Casa Blanca promocionando una «edad dorada» para EE.UU., haciendo hincapié en el retorno de la manufactura y la disminución del costo de vida. A pesar de ello, la actividad en el sector manufacturero apenas comenzó a recuperarse tras un paso prolongado por un vacío de crecimiento. La inflación también se mantuvo elevada, asomando como un tema central en la campaña para las elecciones de medio término.

Inflación y otros indicadores clave

De acuerdo con datos recientes de la Oficina de Análisis Económico, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente —un indicador crucial para los formuladores de políticas públicas— mostró un incremento del 0,4% en diciembre, representando el mayor aumento en casi un año. En términos anuales, el PCE subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, se incrementó un 3%, notablemente por encima del 2,8% registrado a principios de 2025.