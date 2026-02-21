Resultados EN VIVO de la Quiniela Nacional y Provincial – 20 de febrero de 2026

Resultados de la Quiniela: ¡Entérate de los ganadores del 20 de febrero de 2026!
Descubre los números afortunados que se sortearon en la Quiniela de Argentina. Aquí te traemos los resultados más esperados para cada categoría y turno.
La Quiniela se ha consolidado como el juego de azar predilecto de los argentinos, bajo la regulación de las loterías provinciales. Se trata de un sistema bancado, lo que significa que los premios se calculan en función de los aciertos de los participantes, sin necesidad de un pozo acumulativo.
Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 9317. A continuación, te mostramos los primeros 20 números sorteados:
1. 9317
2. 7179
3. 5095
4. 0300
5. 5015
6. 0882
7. 7619
8. 2577
9. 8819
10. 2044
11. 8347
12. 2358
13. 6478
14. 6421
15. 9537
16. 1040
17. 7511
18. 5886
19. 3291
20. 8594
Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 4091. Estos son los primeros 20 números premiados:
1. 4091
2. 6975
3. 0743
4. 0481
5. 5424
6. 1765
7. 1452
8. 7436
9. 5280
10. 2156
11. 3033
12. 3639
13. 0103
14. 3083
15. 8269
16. 6914
17. 3040
18. 5231
19. 5494
20. 5257
Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 0915. Aquí van los números que salieron premiados:
1. 0915
2. 3812
3. 0375
4. 9354
5. 2518
6. 0176
7. 0867
8. 4310
9. 0316
10. 6083
11. 7191
12. 6593
13. 5951
14. 8797
15. 2172
16. 0221
17. 4714
18. 6505
19. 1015
20. 8422
Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 5895. Los números premiados son:
1. 5895
2. 8262
3. 2159
4. 3751
5. 7650
6. 3683
7. 7301
8. 8341
9. 6843
10. 5890
11. 9544
12. 9290
13. 6442
14. 4584
15. 4044
16. 9724
17. 3591
18. 9425
19. 5911
20. 7032
Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 7014. A continuación, los números ganadores:
1. 7014
2. 8954
3. 7446
4. 6176
5. 8533
6. 9660
7. 8551
8. 8728
9. 2031
10. 4321
11. 0516
12. 5967
13. 1208
14. 1203
15. 7897
16. 0764
17. 6380
18. 7212
19. 8853
20. 0429
Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 3064. A continuación, la lista de números premiados:
1. 3064
2. 1825
3. 1403
4. 4223
5. 5970
6. 0691
7. 2993
8. 5979
9. 4488
10. 1195
11. 8084
12. 7360
13. 1735
14. 8954
15. 5336
16. 9001
17. 6783
18. 8508
19. 2747
20. 1512
Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 9358. A continuación, los números ganadores:
1. 9358
2. 6677
3. 0470
4. 1048
5. 2275
6. 1633
7. 9538
8. 9827
9. 5963
10. 5452
11. 4529
12. 6960
13. 9444
14. 2822
15. 9670
16. 4486
17. 0602
18. 5202
19. 5078
20. 0079
Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 9336. Aquí una lista de los números premiados:
1. 9336
2. 7146
3. 1609
4. 6533
5. 1076
6. 8933
7. 9368
8. 1224
9. 8861
10. 6343
11. 1854
12. 6530
13. 1453
14. 6888
15. 9468
16. 9603
17. 4529
18. 7424
19. 6355
20. 5455
Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD – 20 de febrero de 2026
Número ganador: 9692 – El Médico. Aquí tienes los números ganadores:
1. 9692
2. 8111
3. 6722
4. 1152
5. 9366
6. 0951
7. 4775
8. 4500
9. 8971
10. 8452
11. 1997
12. 6566
13. 2347
14. 6980
15. 1032
16. 0332
17. 7769
18. 7657
19. 9588
20. 5533
Números ganadores de la Quiniela por provincia
Córdoba: 0830 (Sorteo Nocturno).
Santa Fe: 3082 (Sorteo Nocturno).
Entre Ríos: 5629 (Sorteo Nocturno)
¿Cómo participar en la Quiniela?
Para jugar a la Quiniela, elige los números que deseas apostar, que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Los sorteos se realizan a lo largo del día, brindando diversas oportunidades para tentar a la suerte.
Horarios de los sorteos de la Quiniela
Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos a lo largo del día:
La Previa: 10:15 hs.
La Primera: 12:00 hs.
La Matutina: 15:00 hs.
La Vespertina: 18:00 hs.
La Nocturna: 21:00 hs.