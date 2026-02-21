Resultados EN VIVO de la Quiniela Nacional y Provincial – 20 de febrero de 2026

Descubre los números afortunados que se sortearon en la Quiniela de Argentina. Aquí te traemos los resultados más esperados para cada categoría y turno.

La Quiniela se ha consolidado como el juego de azar predilecto de los argentinos, bajo la regulación de las loterías provinciales. Se trata de un sistema bancado, lo que significa que los premios se calculan en función de los aciertos de los participantes, sin necesidad de un pozo acumulativo.

Resultados Quiniela PREVIA CIUDAD – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 9317. A continuación, te mostramos los primeros 20 números sorteados:

1. 9317

2. 7179

3. 5095

4. 0300

5. 5015

6. 0882

7. 7619

8. 2577

9. 8819

10. 2044

11. 8347

12. 2358

13. 6478

14. 6421

15. 9537

16. 1040

17. 7511

18. 5886

19. 3291

20. 8594

Resultados Quiniela PREVIA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 4091. Estos son los primeros 20 números premiados:

1. 4091

2. 6975

3. 0743

4. 0481

5. 5424

6. 1765

7. 1452

8. 7436

9. 5280

10. 2156

11. 3033

12. 3639

13. 0103

14. 3083

15. 8269

16. 6914

17. 3040

18. 5231

19. 5494

20. 5257

Resultados Quiniela PRIMERA CIUDAD – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 0915. Aquí van los números que salieron premiados:

1. 0915

2. 3812

3. 0375

4. 9354

5. 2518

6. 0176

7. 0867

8. 4310

9. 0316

10. 6083

11. 7191

12. 6593

13. 5951

14. 8797

15. 2172

16. 0221

17. 4714

18. 6505

19. 1015

20. 8422

Resultados Quiniela PRIMERA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 5895. Los números premiados son:

1. 5895

2. 8262

3. 2159

4. 3751

5. 7650

6. 3683

7. 7301

8. 8341

9. 6843

10. 5890

11. 9544

12. 9290

13. 6442

14. 4584

15. 4044

16. 9724

17. 3591

18. 9425

19. 5911

20. 7032

Resultados Quiniela MATUTINA CIUDAD – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 7014. A continuación, los números ganadores:

1. 7014

2. 8954

3. 7446

4. 6176

5. 8533

6. 9660

7. 8551

8. 8728

9. 2031

10. 4321

11. 0516

12. 5967

13. 1208

14. 1203

15. 7897

16. 0764

17. 6380

18. 7212

19. 8853

20. 0429

Resultados Quiniela MATUTINA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 3064. A continuación, la lista de números premiados:

1. 3064

2. 1825

3. 1403

4. 4223

5. 5970

6. 0691

7. 2993

8. 5979

9. 4488

10. 1195

11. 8084

12. 7360

13. 1735

14. 8954

15. 5336

16. 9001

17. 6783

18. 8508

19. 2747

20. 1512

Resultados Quiniela VESPERTINA CIUDAD – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 9358. A continuación, los números ganadores:

1. 9358

2. 6677

3. 0470

4. 1048

5. 2275

6. 1633

7. 9538

8. 9827

9. 5963

10. 5452

11. 4529

12. 6960

13. 9444

14. 2822

15. 9670

16. 4486

17. 0602

18. 5202

19. 5078

20. 0079

Resultados Quiniela VESPERTINA PROVINCIA – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 9336. Aquí una lista de los números premiados:

1. 9336

2. 7146

3. 1609

4. 6533

5. 1076

6. 8933

7. 9368

8. 1224

9. 8861

10. 6343

11. 1854

12. 6530

13. 1453

14. 6888

15. 9468

16. 9603

17. 4529

18. 7424

19. 6355

20. 5455

Resultados Quiniela NOCTURNA CIUDAD – 20 de febrero de 2026

Número ganador: 9692 – El Médico. Aquí tienes los números ganadores:

1. 9692

2. 8111

3. 6722

4. 1152

5. 9366

6. 0951

7. 4775

8. 4500

9. 8971

10. 8452

11. 1997

12. 6566

13. 2347

14. 6980

15. 1032

16. 0332

17. 7769

18. 7657

19. 9588

20. 5533

Números ganadores de la Quiniela por provincia

Córdoba: 0830 (Sorteo Nocturno).

Santa Fe: 3082 (Sorteo Nocturno).

Entre Ríos: 5629 (Sorteo Nocturno)

¿Cómo participar en la Quiniela?

Para jugar a la Quiniela, elige los números que deseas apostar, que pueden tener una, dos, tres o cuatro cifras. Los sorteos se realizan a lo largo del día, brindando diversas oportunidades para tentar a la suerte.

Horarios de los sorteos de la Quiniela

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a sábados en cinco turnos a lo largo del día:

La Previa: 10:15 hs.

La Primera: 12:00 hs.

La Matutina: 15:00 hs.

La Vespertina: 18:00 hs.

La Nocturna: 21:00 hs.