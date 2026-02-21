Sanders: EE. UU. Ignora la Velocidad y Escala de la Revolución de la IA

Urgente llamado del senador para que los legisladores y la sociedad tomen conciencia sobre los riesgos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial.

Bernie Sanders ha destacado que tanto el Congreso como la sociedad estadounidense están completamente desorientados frente a la inminente revolución que trae la inteligencia artificial (IA), instando a una acción política rápida para mitigar sus efectos.

Un Mensaje Claro desde Stanford

Durante una reciente charla en la Universidad de Stanford, acompañado por el congresista Ro Khanna, Sanders enfatizó que enfrentamos “el momento más peligroso en la historia moderna de este país”. Según él, “la sociedad y sus líderes están muy desunidos para afrontar esta ola que se aproxima”.

La Era de los Billonarios Tecnológicos

Khanna, un demócrata progresista de Silicon Valley, compartió el mismo sentir, describiendo que estamos en una “nueva era dorada” dominada por magnates tecnológicos. “Ellos se ven a sí mismos como conquistadores en otros tiempos”, comentó, agregando que esta no es solo su percepción, sino algo que ellos mismos expresan.

Reuniones con Líderes del Sector Tecnológico

Aunque ambos políticos no revelaron los nombres de los ejecutivos con los que se reunió Sanders durante su visita a California, Khanna afirmó que se trató de “líderes senior de las compañías tecnológicas más prominentes”. Según él, era crucial que tanto los líderes de la tecnología como Sanders entendieran las inquietudes de los trabajadores.

Demandan un Moratorio en el Desarrollo de IA

Durante su discurso, Sanders reiteró su llamado a imponer un moratorio sobre la expansión de centros de datos de IA, proponiendo detener el avance para proteger a los trabajadores mientras los legisladores se preparan. Por otro lado, Khanna aboga por un enfoque diferente, sugiriendo un modelo de crecimiento de centros de datos inspirado en Singapur, centrado en la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos.

El Impacto de la IA en Nuestra Vida Cotidiana

Abordando temas de actualidad, Sanders comentó sobre cómo la IA puede afectar no solo el mercado laboral, sino también el bienestar personal y las interacciones humanas. Hizo referencia a una promoción de un restaurante en Washington que ofrecía una cena especial para parejas y sus “compañeros de IA”, lo que generó risas entre los estudiantes presentes. “Aunque parezca gracioso, esto plantea preguntas serias sobre nuestra dependencia de la IA para apoyo emocional”, dijo.

Preocupaciones sobre el Futuro del Trabajo

Sanders transmitió las advertencias de líderes de la industria que prevén una automatización masiva, con proyecciones que indican que decenas de millones de empleos podrían desaparecer en la próxima década. Una encuesta de 2025 reveló que un 64% de los estadounidenses teme que la IA conducirá a la reducción de empleos en los próximos 20 años, mientras que solo un 17% cree que tendrá un impacto positivo en el país.

La Lucha por un Futuro Equitativo

A pesar de que los ejecutivos tecnológicos sostienen que la IA impulsará la innovación y la productividad, críticos como Sanders advierten que la velocidad y escala de este cambio amenazan con enriquecer a unos pocos mientras aumentan las desigualdades. “La pregunta clave es: ¿quién se beneficiará de esto, una élite de multimillonarios o el público en general?”

Sanders instó a sus colegas en Washington y a la ciudadanía a iniciar un debate serio sobre el futuro del trabajo, mientras la IA modifica la economía y nuestras vidas. “La IA y la robótica no son inherentemente buenas o malas; lo crucial es quién se beneficiará de su desarrollo”, concluyó.