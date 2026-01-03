El Pilar Oculto que Sostiene el Comercio Electrónico en Latam

En un entorno donde la digitalización se expande a pasos agigantados, la lucha por la confianza online se convierte en la nueva frontera del comercio electrónico y los servicios digitales en la región.

La rápida transformación digital en América Latina ha facilitado el acceso a una variedad de servicios, desde finanzas hasta trámites públicos. Sin embargo, esta revolución también ha intensificado problemas como el fraude digital y la suplantación de identidad, lo que pone en riesgo la confianza de los usuarios.

La Evolución de la Identidad Digital

Según Ricardo Patiño, ingeniero de Preventa de OCP TECH, la identidad digital ha dejado de ser un simple control para convertirse en un proceso continuo que utilice inteligencia artificial para evaluar riesgos en tiempo real. Este método dinámico permite analizar patrones de comportamiento de los usuarios, adaptando la seguridad según las señales de riesgo.

Autenticación Continua: La Clave para el Comercio Electrónico

Patiño resalta la importancia de la autenticación continua, que asegura niveles de protección adecuados al contexto actual. En países como Argentina, Perú y Colombia, se exige mayor trazabilidad en decisiones automatizadas, alineando tecnología con normativas locales de protección de datos.

Desafíos de la Inteligencia Artificial en el Comercio Electrónico

La soberanía tecnológica se vuelve una prioridad en la región, buscando garantizar que el control de datos sensibles permanezca en manos locales. Las soluciones de inteligencia artificial desplegadas localmente aumentan la confianza en el manejo de datos y la transparencia del procesamiento.

El Impacto del Fraude Digital en la Adopción de Servicios

El fraude digital no solo causa pérdidas económicas significativas, sino que también frena la confianza del público en los servicios digitales. Las medidas para mitigar estos riesgos incluyen una combinación de biometría, análisis comportamental y autenticación multifactor.

Construyendo un Futuro Digital Más Seguro

La confianza online se ha convertido en una ventaja competitiva en la era del trabajo híbrido y las plataformas digitales. Un enfoque que combine tecnología, regulaciones y una experiencia de usuario óptima será fundamental para escalar en la economía digital.

Latinoamérica está en un punto de inflexión, donde el enfoque en una IA responsable y la correcta gobernanza de datos serán cruciales para su madurez tecnológica y su posicionamiento en el mapa global.