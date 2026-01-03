Aguinsky confirma competencia de Penal Económico y desestima solicitud de Campana

El juez Marcelo Aguinsky ha tomado una decisión clave al rechazar la solicitud de inhibición del Juzgado Federal de Campana, asegurando que su tribunal seguirá a cargo de la investigación por presunto lavado de dinero.

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 10, bajo la dirección del juez Aguinsky, confirma su autoridad en la causa CFP 5277/2025, centrada en un entramado de maniobras financieras complexas. Aunque la ubicación de un inmueble en Pilar fue el punto de discordia, Aguinsky argumentó que el verdadero núcleo de la pesquisa está en acciones jurídicas y movimientos económicos que tienen lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Progreso en la Investigación

El magistrado destacó el avance significativo de la investigación, que ya acumula casi 4,000 páginas de evidencia digital. Aguinsky señaló que el contexto probatorio ha cambiado de manera irreversible desde que surgió la cuestión de competencia. En su fallo, coincide con el criterio del fiscal Claudio Navas Rial, quien consideró inapropiado trasladar la causa a otro juzgado.

Aspectos Financieros en la Mira

Entre las pruebas recientes mencionadas, se incluye un informe sobre gastos realizados con una tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino. Estos consumos promedian 50 millones de pesos mensuales en 2025, utilizados, entre otros fines, para el mantenimiento de bienes secuestrados. Así, Aguinsky ha ordenado investigar estos movimientos para establecer si están relacionados con el posible delito en cuestión.

Delitos Atribuidos

El juez apuntó que el lavado de dinero en cuestión podría estar ligado a una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, responsabilidad que recae en algunos de sus directivos. Subrayó que el fenómeno del lavado no se limita a un único acto, sino que se extiende a una serie de conductas relacionadas.

Comunicación del Fallo

Finalmente, Aguinsky sentenció que no hay fundamentos suficientes para cambiar la competencia del caso y remarcó la especialidad del fuero Penal Económico para investigaciones de esta índole. Además, ordenó que su decisión sea comunicada al Juzgado Federal de Campana y se envíe una copia a la Corte Suprema, dada la relevancia pública del asunto.