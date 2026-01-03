Eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas afectará a 1.4 millones de estudiantes

La historia de Baltazar es un claro ejemplo del impacto que la formación técnica puede tener en la vida laboral de los argentinos. A través del Centro de Formación Profesional 404 de Avellaneda, este gasista logró matricularse y abrir nuevas oportunidades en su carrera.

Baltazar, un gasista de 40 años, logró matricularse tras estudiar en el turno nocturno en el Centro de Formación Profesional 404 de Avellaneda. “Trabajé todo el día y estudié por la noche. Aunque era cansador, pude completar mis estudios gracias al apoyo del profesor José y los directivos”, declaró a PERFIL. “A partir de mi matriculación, mi situación laboral cambió radicalmente. Me hice amigo de Pablo, quien también se matriculó, y juntos compramos nuestra propia máquina para hacer cañerías de gas. Actualmente trabajo para la administración de 78 edificios, y esta formación fue clave para mejorar mi vida profesional”, agregó.

La Importancia de la Educación Técnica en el Desarrollo Profesional

El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado en 2005, fue fundamental para fortalecer la educación técnica en Argentina. En 2022, se destinaron $37 mil millones para insumos y mantenimiento de escuelas técnicas y centros de formación profesional. A través de estas instituciones, 1,4 millones de estudiantes reciben educación, de los cuales 773.291 pertenecen a Escuelas Técnicas.

Crecimiento en Matrícula y Oferta Educativa

Desde la creación de la ley en 2005, la matrícula de estudiantes en escuelas técnicas ha crecido un 58,7%, pasando de 487 mil a 773 mil. En la última década, la cantidad de instituciones también ha aumentado, con un total de 1.735 escuelas, de las cuales 1.529 son públicas.

Retos por la Eliminación del Fondo Nacional

Recientemente, se ha anunciado la eliminación del Fondo Nacional, que representaba el 0,2% del presupuesto. Esta decisión podría afectar gravemente a los alumnos y a la calidad educativa en el ámbito técnico. María Eugenia Gil, directora del establecimiento donde estudió Baltazar, comentó: “La eliminación de este fondo tendrá un impacto devastador. Sin recursos, no podremos proveer a nuestros alumnos las herramientas y materiales necesarios.”

Las Consecuencias en el Sistema Educativo

La falta de inversión en educación técnica no solo afectará a la compra de insumos y maquinarias, sino que también limitará la capacidad de actualización de equipos y programas específicos. Carlos Rojas, exdirector de una escuela técnica, enfatizó que el recorte en el presupuesto tendrá efectos inmediatos en las provincias que deberán asumir la carga de suministros.

Resultados de la Educación Técnica

Según informes de Argentinos por la Educación, los estudiantes de escuelas técnicas obtienen mejores resultados en pruebas estandarizadas. Mientras el 40,4% de los alumnos de estas instituciones alcanzaron niveles satisfactorios o avanzados en Matemáticas, el porcentaje en escuelas comunes desciende al 29,6%. En Lengua, el desempeño también es superior, con un 63,9% en escuelas técnicas frente al 62,3% en las convencionales.

La educación técnica no solo está creando mejores oportunidades laborales, sino que también está impulsando el desarrollo de habilidades clave en una economía cada vez más competitiva. La situación actual plantea desafíos significativos que requieren atención urgente para garantizar el futuro de miles de estudiantes y la calidad educativa en Argentina.