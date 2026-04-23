El plan económico de Kast pone en riesgo el equilibrio de las cuentas

El gobierno de José Antonio Kast ha presentado un ambicioso proyecto de ley económico que busca aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, pero las proyecciones indican que las finanzas públicas del país podrían deteriorarse en los próximos años.

Este miércoles, la administración chilena sometió a votación un proyecto de ley económico crucial que, según el diagnóstico de la Oficina de Presupuestos, podría agravar las finanzas estatales a lo largo de su mandato. Con el enfoque en la reducción de impuestos y la simplificación de trámites, el presidente Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostienen que estas medidas estimularán el crecimiento y aumentarán los ingresos fiscales, aliviando el déficit fiscal en cuatro años.

El informe que genera dudas

A pesar de las promesas optimistas, un informe financiero de 121 páginas acompaña la legislación y pinta un panorama diferente. Las estimaciones indican que el impacto neto de las propuestas será negativo durante al menos cinco años tras su implementación, incluso si se logra un crecimiento en la economía. Se proyecta que los ingresos se verán reducidos en 1,6 billones de pesos (equivalente a 1.800 millones de dólares) para el año 2028, a pesar de que se espera que las medidas puedan elevar el producto interno bruto en un 8,2% en la próxima década.

Austeridad como estrategia clave

La austeridad fiscal es uno de los pilares del gobierno de Kast. Durante su campaña, el presidente conservador se comprometió a realizar recortes de gasto por 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de su administración, con la intención de que 3.000 millones se implementen este año. Desde entonces, ha instruido a la mayoría de los ministerios a reducir sus presupuestos en un 3%.

Perspectivas económicas sombrías

Felipe Hernández, de Bloomberg Economics, señala que “la reforma por sí sola no contribuirá al ajuste fiscal, y podría agregar un riesgo adicional si el crecimiento no responde como se espera”. Esto sugiere que los recortes de gasto anunciados anteriormente serán determinantes en el futuro financiero del país.

Déficit persistente

El gobierno anterior dejó un déficit fiscal del 2,8% del PIB en 2025, muy por encima del objetivo del 1,7%. Aun sin considerar el crecimiento económico, se estima que el efecto neto de las reformas podría ser aún más desalentador, con déficits proyectados hasta 25 años después de la implementación. Para 2026, las nuevas medidas producirían una reducción de ingresos de 838.000 millones de pesos, alcanzando 2,8 billones para 2050.

Preocupaciones sobre el crecimiento

El impacto de estas medidas llega en un momento crítico: la economía chilena se contrajo un 0,3% interanual en febrero, y la producción de cobre, fundamental para las exportaciones, está en su nivel más bajo en casi nueve años. La guerra en Irán podría agravar aún más la situación económica.