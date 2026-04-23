Empresas ligadas a Pablo Toviggino se adueñan de la sede de la Liga Santiagueña de Fútbol

La historia detrás de las propiedades de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, desata un torbellino en el mundo del fútbol argentino y la justicia.

Recientemente, la sede de la Liga Santiagueña de Fútbol, en el corazón de Santiago del Estero, fue adquirida por empresas ligadas a Pablo Toviggino, generando controversia y preocupación en el ámbito deportivo y judicial.

Un Acto Sorpresivo: La Sede de la Liga como Objetivo

La mencionada sede, ahora bajo control de Toviggino, es solo una de las 35 propiedades que su gestión ha conseguido amasar. El fiscal Pedro Simón investiga los métodos de adquisición de estos inmuebles, que van desde terrenos hasta edificios.

El Juicio y la Recompra: Una Maniobra Cuestionable

La saga comenzó cuando una propiedad fue rematada tras un juicio por daños. Toviggino, que en ese momento presidía la Liga Santiagueña, permitió que se llevara a cabo esta subasta y luego la recompró a través de intermediarios. Hoy, la liga opera en un local diminuto, mientras que él avanza en la construcción de un majestuoso edificio de 12 pisos justo detrás.

El Valor Oculto de las Propiedades

Las propiedades en cuestión, cuyo valor fiscal corresponde a 242 millones de pesos, abarcan más de 6,000 hectáreas. Sin embargo, se estima que el valor real de estos inmuebles podría ser cinco veces superior al oficial, según especialistas en la materia.

Defensa de Toviggino: Asegurando Su Integridad

Durante su reciente declaración ante el juez Diego Amarante, Toviggino se defendió, afirmando llevar una vida modesta y necesitar solo $5,000,000 para subsistir, según su declaración jurada.

La Justicia en Movimiento

A medida que surgen estos escándalos, el fiscal Simón se prepara para apelar la decisión del juez Sebastián Aribay, quien anuló un pedido de detención contra Toviggino y otros ejecutivos de la AFA por falta de competencias legales.

Un Mapa de Propiedades y Testaferros

El análisis de las propiedades revela que Barwa actúa como «la inmobiliaria» del círculo familiar de Toviggino, comprando y vendiendo inmuebles dentro de su grupo. Por ejemplo, una casona donada por el gobierno a la liga terminó rematándose ante la falta de apoyo por parte de la AFA en momentos difíciles.

Aproximaciones a la Fabricación de un Imperio Inmobiliario

Los esquemas de propiedad incluyen la adquisición de terrenos valiosos en Santiago del Estero, así como campos en áreas rurales, con transacciones que parecen seguir un patrón sospechoso de encubrimiento a través de testaferros y empresas vinculadas.

Un Patrimonio Creciente

Entre los activos se incluye una exclusiva casa en Pilar, valorada en 17 millones de dólares, y un campo en Colonia Mojones Blancos. Sin embargo, muchos de estos inmuebles fueron adquiridos a precios que despiertan sospechas respecto a la transparencia de las operaciones.

La Polémica Continúa

Con 35 propiedades en su haber y métodos de adquisición cuestionables, Toviggino se encuentra en el epicentro de un escándalo que podría redefinir el panorama del fútbol argentino. Cada nueva revelación promete generar más ruido en un caso ya de por sí complejo.