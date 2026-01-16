El precio del real blue al cierre del 15 de enero de 2026

Hoy, 15 de enero, te traemos todos los detalles sobre el comportamiento del real en el mercado informal y las tasas del dólar y euro. ¡Infórmate antes de realizar tus transacciones!

En la jornada de hoy, el real blue se mantiene en un rango de $288,75 para la compra y $278,75 para la venta en el mercado informal, según el promedio actual.

Cotización del Real Oficial y Tarjeta

La pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA) indica que el real oficial cotiza a $269,00 para la venta y $284,00 para la compra.

Por otro lado, el real tarjeta, utilizado para compras en el extranjero, se establece en $369,20 para la venta, siendo este el tipo de cambio aplicado a las transacciones internacionales con tarjeta de crédito y débito.

El Real Brasileño: Más Que Una Simple Moneda

Desde su introducción en 1994, el real ha sido la moneda de curso legal en Brasil, consolidándose como la divisa más robusta de América Latina y ocupando el puesto 20 en el ranking mundial de monedas más intercambiadas.

Con el símbolo de R$, el real circula en billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales, y monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, así como de un real. Cabe recordar que una primera versión del real, que data de 1942, fue reemplazada por el cruzeiro.

Actualización de las Cotizaciones del Dólar y Euro

En el ámbito del mercado paralelo, el dólar blue cierra hoy a $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta.

Por su parte, en el mercado oficial, el dólar se posiciona en $1.640,00 para la compra y $1.740,00 para la venta.

Euro Blue y Oficial en el Resumen Diariamente

Hoy, el euro blue alcanza un cierre a $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para la venta. En el mercado oficial, el euro se cierra a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.