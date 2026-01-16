viernes, enero 16, 2026
InicioMarketingEl precio del real blue al cierre del 15 de enero de...
Marketing

El precio del real blue al cierre del 15 de enero de 2026

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
8

Las Cotizaciones del Real Blue y Dólares Que No Te Puedes Perder Hoy

Hoy, 15 de enero, te traemos todos los detalles sobre el comportamiento del real en el mercado informal y las tasas del dólar y euro. ¡Infórmate antes de realizar tus transacciones!

En la jornada de hoy, el real blue se mantiene en un rango de $288,75 para la compra y $278,75 para la venta en el mercado informal, según el promedio actual.

Cotización del Real Oficial y Tarjeta

La pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA) indica que el real oficial cotiza a $269,00 para la venta y $284,00 para la compra.

Por otro lado, el real tarjeta, utilizado para compras en el extranjero, se establece en $369,20 para la venta, siendo este el tipo de cambio aplicado a las transacciones internacionales con tarjeta de crédito y débito.

El Real Brasileño: Más Que Una Simple Moneda

Desde su introducción en 1994, el real ha sido la moneda de curso legal en Brasil, consolidándose como la divisa más robusta de América Latina y ocupando el puesto 20 en el ranking mundial de monedas más intercambiadas.

Con el símbolo de R$, el real circula en billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales, y monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, así como de un real. Cabe recordar que una primera versión del real, que data de 1942, fue reemplazada por el cruzeiro.

Actualización de las Cotizaciones del Dólar y Euro

En el ámbito del mercado paralelo, el dólar blue cierra hoy a $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta.

Por su parte, en el mercado oficial, el dólar se posiciona en $1.640,00 para la compra y $1.740,00 para la venta.

Euro Blue y Oficial en el Resumen Diariamente

Hoy, el euro blue alcanza un cierre a $1.840,75 para la compra y $1.808,75 para la venta. En el mercado oficial, el euro se cierra a $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta.

Artículo anterior
ANMAT Cierra Laboratorio Rosarino por Fabricación Ilegal de Medicamentos
Artículo siguiente
Ethereum alcanza un récord en staking: Implicaciones para los inversores
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments