ANMAT Cierra Laboratorio Rosarino por Fabricación Ilegal de Medicamentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ha tomado medidas drásticas al suspender a un laboratorio en Rosario tras descubrir serias irregularidades en su operación.

La Decisión de la ANMAT

Este jueves, la ANMAT anunció la inhabilitación de Ladece S.A., un laboratorio de cinco décadas de trayectoria, que se verá obligado a cesar su producción hasta regularizar su situación. La resolución fue tomada tras una inspección llevada a cabo por el Ministerio de Salud de Santa Fe.

Irregularidades Detectadas

Según el organismo, el laboratorio había elaborado y comercializado productos sin la debida autorización, además de operar en áreas no habilitadas. “Los hechos reportados sugieren que se trata de productos manufacturados en un establecimiento que presenta deficiencias en el cumplimiento de las Buenas Prácticas, comprometendo así la seguridad y eficacia de los mismos”, indica la disposición de la ANMAT.

Medicamentos Inmovilizados

Dada la gravedad de estas irregularidades, se ordenó la inmovilización y prohibición de ciertos productos por sospechas de ilegitimidad. Entre ellos, se encuentran: alcohol isopropílico, esencia de eucalipto, cloruro de magnesio y otros compuestos.

A falta de Registros

Particularmente, respecto al alcohol isopropílico y la esencia de eucalipto, la ANMAT no encontró registros relacionados con la producción ni la comercialización. Además, el laboratorio carecía de autorización para fabricar semisólidos, lo que descarta la posibilidad de producir ciertos medicamentos como la pasta lassar.

Falta de Comunicación

Otro aspecto cuestionado fue que la empresa retiró algunos productos no autorizados de manera preventiva pero no informó al Instituto Nacional de Medicamentos, incumpliendo así el procedimiento requerido.

Nuevos Líderes en ANMAT

Esta disposición fue firmada por Luis Fontana, quien recientemente asumió el cargo en la ANMAT tras la salida de Agustina Bisio, involucrada en una investigación relacionada con la comercialización de fentanilo contaminado.

Más Laboratorios Inhibidos

Ladece S.A. se suma a una lista creciente de laboratorios que han sido inhabilitados. Recientemente, la ANMAT también tomó medidas contra otras dos empresas por incumplimientos graves relacionados con las normas de seguridad, así como la revocación de la habilitación a ocho laboratorios y droguerías.

Los laboratorios afectados incluyen a Biotenk y Laboratorios Solkotal, los cuales fueron inhabilitados tras detectar deficiencias críticas en sus prácticas. Asimismo, Laboratorio Apolo, Droguería Eurofarma S.A., y otras firmas, han perdido su autorización para operar.