Ícono del Folclore: Un Referente Cultural del Sur Argentino

El sur argentino pierde a uno de sus máximos exponentes. Rubén Patagonia dejó una marca indeleble en la música y la identidad de los pueblos originarios.

(Por Sebastián Volterri). Este jueves, el mundo del arte y la cultura en Argentina se viste de luto con el fallecimiento de Rubén Patagonia, un ícono del sur argentino. Su muerte, a los 69 años, en Comodoro Rivadavia, conmociona a una comunidad que siempre lo consideró un representante de su territorio y su historia.

Desde su archivo en el Instituto Nacional de la Música se confirmó la triste noticia. Rubén, reconocido por su compromiso con las raíces culturales y la memoria de los pueblos originarios, luchaba contra un delicado estado de salud en sus días finales. Agradecía la solidaridad de quienes le brindaron apoyo, especialmente en la búsqueda de donantes de sangre.

Un artista con raíces profundas

Rubén, nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956, era descendiente de tehuelches. Desde joven entendió que el arte era más que simple expresión; era un vehículo de lucha y resistencia cultural. Su trayectoria artística, iniciada en 1971, estuvo marcada por la necesidad de visibilizar la historia de los pueblos originarios, trasladando la esencia de la Patagonia a sus letras y melodías.

Fusión de tradiciones y modernidad

Su estilo único, que combinaba elementos tradicionales con ritmos contemporáneos, capturó la atención de figuras como León Gieco y Claudio Marciello, quienes también expresaron su pesar por la pérdida de un colaborador y amigo. La música de Patagonia supo conectar con el folclore y el rock, creando un diálogo poderoso que resonaba con el público.

Títulos que marcaron su carrera

La carrera discográfica de Rubén se inició en 1979 con *Más Acá del Colorado*. Este fue solo el comienzo de una serie de álbumes que relatan historias de dolor y esperanza en el sur argentino. Obras como *Miremos al Sur*, *Ay, Patagonia*, y *Volver a Ser Uno* son testimonio de su compromiso con las raíces culturales.

Compromiso educativo y cultural

Además de su música, Rubén Patagonia se dedicó a la educación y la difusión de la cultura. En 1984 creó el taller “Volver a Ser Uno”, donde trabajó en la transmisión de las tradiciones de los pueblos originarios, dejando una huella que trascendió el ámbito musical.

Un legado en el cine y más allá

Su talento no se limitó a la música; Rubén Patagonia también tuvo presencia en el cine, participando en películas reconocidas como *La película del Rey* de Carlos Sorín. Su trayectoria se expandió por diversas plataformas artísticas, llevando su mensaje a un público más amplio.

El impacto en la comunidad artística

Artistas de gran renombre, como Divididos y Bersuit Vergarabat, han compartido escenarios con Patagonia, quien fue visto como un maestro en la fusión de lo tradicional y lo contemporáneo. Su influencia seguirá viva en su música y su compromiso con la cultura.

El eco de su voz y su historia

“Su voz fue un puente entre el pasado y el futuro”, expresaron sus allegados al conocerse la noticia de su deceso. Con Rubén Patagonia se despide a un referente de la música patagónica y un artista cuya obra perdurará en la memoria colectiva de Argentina. La Patagonia hoy lo despide con honor, respeto y profunda gratitud por su contribución inigualable a la cultura.