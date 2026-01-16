Ripple obtiene licencia para operar pagos y remesas en dos países europeos

Ripple Avanza en Europa: Aprobación Regulatoria en el Reino Unido y Luxemburgo

Ripple ha dado un paso crucial al recibir la aprobación de la FCA en el Reino Unido, lo que le permitirá operar en un marco regulado y expandir sus servicios en Europa.

Ripple, la reconocida empresa detrás de XRP, ha recibido un respaldo regulatorio significativo por parte de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. Esta autorización les permite operar en el marco financiero regulado, abriendo nuevas oportunidades en el sector de pagos digitales.

¿Qué Implica la Aprobación de la FCA?

Esta concesión incluye la inscripción como empresa de criptoactivos y una licencia como Institución de Dinero Electrónico (EMI), habilitando a Ripple para ofrecer servicios de pagos y remesas a diversas empresas en todo el país.

Con esta licencia, Ripple podrá colaborar estrechamente con bancos y entidades financieras británicas, consolidándose como un proveedor de pagos confiable y respaldado por el sistema financiero.

El Desafío de la Aprobación

Vale la pena destacar que el camino hacia esta aprobación no fue sencillo. De hecho, cerca del 90% de las empresas que intentaron registrarse ante la FCA no superaron los requisitos necesarios.

Sin embargo, a pesar de que Ripple ha logrado un avance significativo, el mercado ha reaccionado de manera cautelosa. El token XRP experimentó un ligero aumento del 0,7%, cotizando alrededor de los u$s2,10 en las horas siguientes al anuncio.

Licencia para Operar en Luxemburgo

Ripple no se detiene en el Reino Unido. A poco tiempo de la autorización en este país, la empresa también ha recibido una aprobación preliminar en Luxemburgo para operar como EMI, lo que es fundamental para su estrategia de expansión europea.

Esta licencia, concedida por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (CSSF) de Luxemburgo, permitirá a Ripple ofrecer servicios de pago regulados a nivel europeo, alineándose con las exigencias de la Ley MiCA, que tendrá un gran impacto en el sector de criptoactivos.

Facilitando la Innovación en Pagos Internacionales

La combinación de las licencias en el Reino Unido y Luxemburgo brinda a Ripple ventajas competitivas importantes en un mercado cada vez más estricto en cuanto a regulaciones. La empresa tiene como objetivo permitir que instituciones financieras y empresas transiten a sistemas de pago más eficientes y modernos.

Ripple se posiciona, así, como un jugador confiable en el ámbito de los pagos internacionales, con una infraestructura que promete transferencias rápidas y menos complicaciones en comparación con los métodos tradicionales.

Desde Ripple afirman que este avance no solo impulsa su negocio de pagos, sino que también abre nuevas oportunidades en el mundo de los activos digitales regulados, reafirmando su compromiso de construir una infraestructura segura y transparente para las criptomonedas.