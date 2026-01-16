Chiche Gelblung: ‘Es una pavada’ lo que pasó y reafirma su opinión sobre Luca Martin

El popular conductor de "Chiche en vivo" desmontó las especulaciones sobre su vida personal y profesional en una reciente charla con Diego Moranzoni, presente en "ISPA, todo al revés".

La Verdad Detrás de los Rumores

Chiche Gelblung se tomó un momento para aclarar que no está en conflicto con nadie, enfatizando que los rumores son infundados. Aseguró que su relación con los demás colegas sigue siendo cordial.

Sobre Matías Martin y su Descendencia

En el mismo intercambio, Gelblung se refirió a Matías Martin, dejando en claro que no tiene ningún problema con él. Sin embargo, mencionó que si su hijo llegara a decir algo inapropiado, optaría por una conversación directa: «Lo llamaría, le pediría que pida disculpas y que se mantenga en silencio».

Una Conversación Abierta y Transparente

Esta declaración subraya la disposición de Gelblung a mantener una comunicación clara y directa en vez de alimentar rumores innecesarios. La cordialidad y el respeto parecen ser la prioridad en su vida profesional.

Reflexiones Finales

Gelblung, con su característico estilo directo, reafirmó que no hay lugar para conflictos en su vida. Así, deja claro que la mejor forma de resolver situaciones es el diálogo, evitando malentendidos.