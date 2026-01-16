Eliminan aranceles de importación para celulares: impacto significativo en modelos de alta gama

La reciente eliminación de los aranceles a la importación de teléfonos celulares marca un cambio significativo en el mercado argentino, afectando tanto al consumo como a la industria local. Expertos analizan las implicancias de esta nueva medida.

El tributarista Fernando López Chiesa compartió su perspectiva en Canal E sobre esta reciente decisión del gobierno. Según explicó, “a partir de hoy se eliminan los aranceles a los derechos de importación de teléfonos celulares”. Esta medida, que ya está en vigor, promete transformar el panorama del consumo y podría tener un impacto aún mayor si se avanza en la reforma laboral que se discute actualmente.

Reducción de Impuestos Internos: Un Cambio Notable

Chiesa subrayó que el impuesto interno ya había disminuido significativamente, pasando del 19% al 9,5%. Sin embargo, advirtió que esto no significa que los precios se igualen a los que se manejan en otros países como Estados Unidos o Chile, debido a “los costos logísticos que se mantienen”.

Las estimaciones actuales sugieren que, en Argentina, los precios de los celulares oscilarán entre 300 y 400 dólares más que en el extranjero, aunque, según Chiesa, “la brecha se ha reducido frente a la situación anterior”.

El Efecto en los Celulares de Alta Gama

La eliminación de aranceles afecta a todos los dispositivos, pero se espera un mayor impacto en los modelos de alta gama. “Aunque la medida incluye cualquier tipo de celular, los equipos premium son los que sentirán el cambio más drásticamente”, destacó Chiesa.

Por otro lado, el experto también hizo hincapié en la situación de la industria nacional, que actualmente goza de una tasa cero y un impuesto interno reducido a cero. Sin embargo, mencionó que la Unión Obrera Metalúrgica está llevando a cabo protestas significativas debido a que esta medida puede poner en riesgo hasta 8.500 puestos de trabajo en la provincia.

El desafío, según Chiesa, será encontrar la competitividad necesaria para poder seguir favoreciendo al sector en Tierra del Fuego, clave para la producción local.