Tragedia en la ruta: un hombre fallece tras regresar de vacaciones en Bariloche

Un lamentable accidente en la Ruta Nacional 237 dejó a un hombre de 64 años sin vida, regresando de unas vacaciones en Bariloche. Una mujer acompañante sufrió heridas menores, pero su vida no corre peligro.

El fatal incidente ocurrió el miércoles por la tarde, cerca de Piedra Águila, Neuquén, cuando la víctima y su acompañante, en un Renault Sandero Stepway, regresaban de su escapada a San Carlos de Bariloche, ubicada en Río Negro.

Detalles del Accidente

El comisario Raúl Levio explicó a los medios que el conductor, aparentemente, perdió el control del vehículo al salirse de la carretera y dar varios tumbos antes de detenerse sobre sus ruedas. El hombre falleció en el acto.

Estado de Salud de la Acompañante

La mujer de 54 años que viajaba con él fue atendida rápidamente en un hospital cercano, donde se confirma que está fuera de peligro y recuperándose de las lesiones sufridas durante el accidente.

Las autoridades sanitarias y policiales indicaron que el conductor fue despedido del vehículo como resultado del impacto, aunque aún se investiga si llevaba puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente.

Intervención de las Autoridades

En el lugar del siniestro, se presentaron agentes de la Policía Vial, quienes realizaron las labores de rescate y aseguraron la zona, cerrando parcialmente la calzada para proteger a otros conductores.

Por el momento, no se requiere realizar una autopsia y el cuerpo del fallecido será entregado a sus familiares, originarios de Boedo.