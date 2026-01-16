Empresa china que se reunió en secreto con José Jerí opera ilegalmente en Ica

La denuncia de un congresista pone en jaque a una empresa vinculada a un empresario chino, mientras el presidente José Jerí enfrenta nuevas preguntas sobre sus encuentros con él.

Denuncias sobre Cerámicas Tenga en Ica

Carlos Zeballos, integrante de la Comisión de Fiscalización, ha lanzado serias acusaciones contra Cerámicas Tenga, propiedad de Zhihua Yang. Según Zeballos, esta planta opera sin las licencias y autorizaciones adecuadas, lo que ha generado preocupación en la comunidad agroexportadora de la región.

Impacto Ambiental y Preocupaciones Locales

“La actividad de la planta afecta el entorno y ha suscitado quejas de agroexportadores”, señaló Zeballos en declaraciones a Latina. Las preocupaciones de los residentes locales por el impacto ambiental son palpables, lo que añade una nueva capa a la controversia.

Investigaciones en Marcha

Ante esta situación, Zeballos ha anunciado la posibilidad de investigar al presidente Jerí y a otros funcionarios. “Es fundamental que el presidente aclare si tiene algún interés en Cerámicas Tenga, que opera sin las licencias necesarias”, enfatizó el congresista.

Más Controversias en Torno a Zhihua Yang

Las inquietudes en torno a Yang no se limitan a Ica. Su otra empresa, Hidroeléctrica América SAC, recibió una concesión para llevar a cabo el proyecto Centrales Hidroeléctrica Pachachaca 2 en Apurímac, prometiendo beneficios a más de 50,000 ciudadanos. Sin embargo, la obra se encuentra en un estado de abandono, con poco progreso que reportar.

Falta de Avances y Críticas de la Comunidad

Las críticas aumentan ante la falta de progreso. Según el regidor local Juvenal Condoma, solo se realizaron estudios preliminares y una apertura de camino, pero actualmente no hay acceso viable debido al mal estado de la zona.

Problemas Legales Previos

La situación de Yang se complica aún más con investigaciones pasadas por infracciones urbanísticas en Lima. En 2023, le fue impuesta una orden de demolición tras la demolición de una casona histórica sin los permisos requeridos.

Encuentros Controversiales con el Presidente

La atención sobre Yang se intensificó tras descubrirse que se reunió con el presidente Jerí en un chifa de San Borja el 26 de diciembre de 2025, un encuentro no registrado oficialmente y que ha levantado numerosas interrogantes sobre su naturaleza.

A pesar de que el motivo oficial era la planificación del Día de la Amistad Perú-China, la opacidad en el asunto y las múltiples visitas de Yang a Palacio de Gobierno han sembrado incertidumbre tanto dentro del Congreso como en la opinión pública.