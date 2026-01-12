El presidente chipriota asegura que no teme las acusaciones de corrupción

El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, asegura no tener nada que temer tras un escándalo que ha llevado a la renuncia de su jefe de gabinete y de su esposa de una importante organización benéfica.

Corruptelas y Régimen de Crisis

Días después de asumir la presidencia rotativa de la Unión Europea, el país se vio envuelto en un torbellino de acusaciones sobre corrupción de alto nivel. Las declaraciones, que asocian al presidente y a la primera dama con un oscuro esquema de «pago por acceso», emergieron en un video viral.

La respuesta del presidente

Christodoulides rompió su silencio cuatro días después de que el video se volviera viral. En rueda de prensa, destacó: “En tiempos de crisis, un líder con las manos limpias debe estar tranquilo. Estoy aquí y no tengo nada que temer”.

Investigaciones en marcha

El mandatario instó a las autoridades a investigar a fondo el asunto, señalando la importancia del apoyo internacional para esclarecer el origen del polémico video de 8.5 minutos. Los servicios de inteligencia y expertos en ciberseguridad de Chipre también están trabajando en el caso.

El Video Controversial

El video, publicado por una investigadora independiente, rápidamente generó controversia. En él, se expone cómo colaboradores del presidente discutían la posibilidad de acceso a su figura a cambio de donaciones. Estas conversaciones se grabaron en un ambiente comprometedor y sembraron dudas sobre la integridad del gobierno.

Afirmaciones perturbadoras

Entre las afirmaciones, un ex ministro mencionó que, dado que Christodoulides no contaba con el respaldo de un partido político, a veces era necesario recurrir a donaciones monetarias para sortear los límites de financiación de campaña. Esta situación plantea serias preguntas sobre la transparencia del liderazgo del país.

Renuncias y Reacciones

Tras estas acusaciones, el jefe de gabinete renunció, describiendo su decisión como un acto de confianza. La primera dama también se apartó de la dirección de la organización benéfica, citando ataques constantes en redes sociales. Sin embargo, la oposición afirma que estas renuncias son insuficientes y exigen respuestas claras para asegurar que no haya encubrimiento.

El Futuro de Chipre en la Mira

Con elecciones parlamentarias a la vista y la imagen internacional de Chipre en juego, la sociedad exige una respuesta contundente que desmantela las alegaciones de corrupción y restaura la fe en sus líderes. La situación es crítica y la percepción del público podría influir en el futuro político del país.