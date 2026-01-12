Balacera en Trelew: Tirador en moto ataca una vivienda

Un violento episodio dejó a la comunidad de Trelew en estado de alarma tras un tiroteo que se registró el domingo por la tarde. A pesar de la gravedad del suceso, la dueña de la vivienda implicada optó por no presentar denuncia.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 14 horas, cuando el tirador, que se desplazaba en motocicleta, comenzó a disparar contra una casa en el barrio INTA. Testigos afirman que el agresor podría tener conexiones con algún miembro de la familia residente, lo que sugiere un posible ajuste de cuentas.

Atemorizados por la violencia en el barrio

La noticia del ataque se conoció a través de las redes sociales, generando una ola de temor entre los vecinos, quienes revelan que este no es un incidente aislado. Otros hechos similares han ocurrido en la misma área, lo que incrementa la preocupación por la seguridad del vecindario.

Detalles del ataque y su impacto en la comunidad

Fuentes policiales indicaron que el tirador disparó entre 8 y 9 balas, aunque solo se encontraron 5 en la escena, las cuales fueron incautadas por las autoridades. Los disparos dejaron huellas visibles en la pared de la vivienda y se están investigando posibles daños a vehículos estacionados en las cercanías, aunque hasta el momento no se han presentado denuncias al respecto.

Un lugar vulnerable cerca de una escuela

El lugar del ataque, situado cerca de una escuela en la calle Trevelin, tiene a la comunidad en alerta. La falta de respuestas sobre la motivación del ataque y la identidad del agresor incrementa la incertidumbre entre los residentes de la zona.