¡Alerta! Filtran 17 millones de cuentas de Instagram

¡Alerta en Instagram! Filtran 17,5 millones de cuentas en la dark web

Una reciente filtración de datos ha puesto en jaque la seguridad de millones de usuarios de Instagram, abriendo la puerta a potenciales ataques cibernéticos y suplantaciones de identidad.

Una base de datos con los datos personales de 17,5 millones de usuarios de Instagram se ha vuelto accesible en foros de la dark web, poniendo en riesgo la privacidad de millones.

Filtración pone en jaque la seguridad de Instagram

La reconocida empresa de ciberseguridad Malwarebytes ha alertado sobre la filtración que contiene nombres de usuario, correos electrónicos, números de teléfono y direcciones parciales. Aunque no se han filtrado contraseñas, los datos son suficientes para llevar a cabo ataques de ingeniería social, tales como el envío de correos falsos y la posible apropiación de cuentas.

Consecuencias de la filtración

Esta información puede ser utilizada para perpetrar suplantaciones de identidad mediante la explotación de los mecanismos de recuperación de cuentas de la plataforma. Ya hay usuarios recibiendo alertas sobre cambios de contraseña, que podrían ser legítimos o parte de un intento de phishing.

Detalles sobre la filtración

El conjunto de datos apareció en BreachForums el 7 de enero de 2026, y se atribuye al ciberdelincuente conocido como Solonik. Los archivos, en formatos JSON y TXT, están estructurados de manera normalizada, lo que facilita su utilización por parte de personas malintencionadas.

Los especialistas vinculan esta filtración con una anterior exposición de datos de la API de Instagram, ocurrida en 2024. Las causas posibles incluyen endpoints inseguros y configuraciones incorrectas.

La postura de Instagram ante la filtración

Instagram ha negado que se hayan filtrado contraseñas y ha afirmado que los correos electrónicos enviados a los usuarios eran el resultado de un error técnico corregido que permitía solicitudes masivas.

Por su parte, Meta minimiza el impacto de la situación, sin confirmar la magnitud de la información expuesta.

Recomendaciones de seguridad para los usuarios

Ante esta grave situación, los expertos en ciberseguridad sugieren las siguientes medidas: