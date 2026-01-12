El principal elogio de Aracre hacia el presidente Milei

El economista Antonio Aracre ha elogiado la gestión de Javier Milei, resaltando lo que considera su mayor acierto en el ámbito político y económico argentino.

En un reciente análisis, Aracre destacó varios méritos del presidente, enfocándose en la importancia de su visión anticipada sobre los desafíos que enfrenta el país.

Reconocimientos a la Gestión de Milei

Antonio Aracre, reconocido consultor empresarial, expresó en su cuenta de «X» que «hay muchos méritos que se le pueden adjudicar a Javier Milei». Entre los logros mencionados se encuentran:

Supremacía cognitiva en economía, respaldada por el economista Broda.

La exitosa delegación de trabajo a Karina Milei para construir un sólido equipo nacional.

La elección del competente Santiago Caputo como asesor principal.

La Visión que Marcará la Diferencia

Sin embargo, Aracre señala que el mayor de todos los logros de Milei es «haber visto primero que nadie el mundo que se venía» y la preparación de un plan de gobierno acorde a estos tiempos difíciles. Este comentario se refiere a la alineación del gobierno argentino con la administración de Donald Trump.

Aparte de su labor como consultor, Aracre es panelista en el programa «Duro de domar» de C5N, donde defiende abiertamente las políticas libertarias del presidente Milei.