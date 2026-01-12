Las expensas suben un 38% en 2025, la mitad que en 2024

Las expensas de edificios y consorcios en Argentina han experimentado un incremento en diciembre de 2025, que aunque significativo, se muestra más controlado que en años anteriores. Este fenómeno plantea un panorama alentador para el próximo año.

Aumento de Expensas: Un 3,42% en Diciembre

De acuerdo con el último estudio de Octopus PropTech, las expensas han subido un 3,42% en diciembre, situándose en un promedio mensual de $250.825. Este ajuste representa un incremento acumulado anual del 37,97%, marcando una diferencia notable con el aumento del 166,69% registrado en 2024.

Comparativa Anual: 2024 vs. 2025

El informe revela un cambio radical en la velocidad de los aumentos: en 2025, los incrementos han sido más suaves y espaciados, reduciéndose en un 150% interanual. De diciembre de 2024 a diciembre de 2025, las expensas subieron un 41,17%, reflejando la tendencia a la baja en los aumentos anuales.

Mejor Llegada de Pagos y Gestión Más Eficiente

Un aspecto destacado en 2025 ha sido la mejora en la cobrabilidad de las expensas. Mientras que el año anterior la recaudación oscilaba entre el 83% y el 87%, este año concluyó en un destacado 91,57%, el porcentaje más alto del periodo. Esta mejora indica una mayor organización en la gestión de los consorcios y una respuesta positiva de los vecinos frente al pago.

Estabilidad y Previsibilidad: Claves del Cambio

Según Nicolás Baccigalupo, CEO de Octopus, la estabilidad en los precios ha sido crucial para este cambio, permitiendo una mejor planificación. La menor presión de las paritarias y una mayor previsibilidad en las tarifas han influido directamente en las expensas, permitiendo ajustes mucho más moderados.

Perspectivas para 2026: ¿Qué Esperar?

Con una inflación en descenso y una lenta recuperación del poder adquisitivo, los especialistas anticipan que el aumento de las expensas en 2026 será moderado. Sin embargo, existen tres factores que podrían ejercer presión: la revisión de paritarias del personal de edificios, la actualización de tarifas de servicios públicos y la renovación de contratos con proveedores.

A pesar de esta incertidumbre, se prevé que se mantenga la tendencia hacia una gestión más eficiente, lo que podría resultar en aumentos menores de expensas en el nuevo año.