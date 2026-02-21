El presupuesto para seguros de desempleo se dispara un 671% en 2026

El presupuesto destinado a seguros de desempleo en Argentina ha experimentado un asombroso aumento del 671% desde 2023, reflejando la creciente preocupación por la situación laboral en el país.

En 2026, se proyectan $363.257 millones para seguros de desempleo, con un desembolso inicial de $67.405 millones, un 43% más que en todo el año anterior. Esta cifra subraya la compleja realidad del trabajo en el país, donde más de 328 mil solicitudes fueron procesadas entre 2024 y 2025.

Aumento de Solicitudes: Un Indicador Alarmante

La demanda de seguros de desempleo alcanzó un pico en 2024, con 173.335 solicitudes, continuando a un ritmo elevado en 2025 con otras 153.847 tramitadas. Hasta diciembre de ese año, 103.654 personas seguían percibiendo esta ayuda económica, de acuerdo con el Boletín Estadístico de la Seguridad Social.

Comparativa Presupuestaria: 2023 vs 2026

El presupuesto destinado a este tipo de seguros ha crecido de $47.092 millones en 2023 a $363.257 millones en 2026, lo que representa un aumento nominal del 671%. Este incremento en el desembolso busca atender la creciente demanda de prestaciones temporalmente ocupada debido a despidos en el sector privado.

Exclusiones y Limitaciones del Seguro de Desempleo

Es importante destacar que este beneficio no incluye a empleados públicos ni a quienes no contaban con un empleo registrado previamente. Aunque el aumento en el gasto estatal es significativo, no refleja completamente el panorama del desempleo en Argentina. La tasa de informalidad y la precariedad laboral son factores que también afectan la cobertura del seguro.

Detalles del Seguro de Desempleo

Los trabajadores que acceden a este seguro reciben apoyo económico por un período que puede variar de dos a doce meses, dependiendo de sus años de aportes. Para quienes tienen más de 45 años, la asistencia se extiende automáticamente por seis meses adicionales. Actualmente, el monto promedio de las prestaciones asciende a $276 mil, con un mínimo que no puede ser inferior al 50% del salario mínimo vital y móvil.

Sectores Más Afectados

En 2025, el 23,8% de las solicitudes de seguro provinieron del sector manufacturero, seguido por el comercio (21,2%) y la construcción (16,3%). Mientras tanto, un informe de la OCDE señala que, a finales de 2024, solo el 10,3% de la población desempleada en Argentina recibía beneficios por desempleo, resaltando la alta tasa de informalidad en el mercado laboral.

Este aumento en la protección social, que incluye asignaciones familiares y cobertura médica, refleja una respuesta necesaria ante la creciente precariedad laboral y la necesidad urgente de apoyo económico para aquellos que enfrentan la pérdida involuntaria de empleo.