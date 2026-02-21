Encuentran el cuerpo de mujer arrastrada por un arroyo; la búsqueda de su hija continúa

Tragedia en Paraná: Encuentran el Cuerpo de Patricia Mena y Continúa la Búsqueda de su Hija Chiara

El terrible episodio que afectó a Paraná ha dejado a la comunidad consternada: Patricia Mena, de 32 años, fue hallada sin vida tras ser arrastrada por la crecida de un arroyo. La preocupación ahora se centra en su hija de 10 años, Chiara, que sigue desaparecida.

El cuerpo de Patricia fue descubierto durante las labores de búsqueda realizadas en torno al arroyo Las Viejas. Las circunstancias en las que se encontró son dramáticas, en medio de barro, vegetación densa y escombros arrastrados por la corriente. Este viernes, los equipos de rescate están dedicados a localizar a Chiara, quien no ha sido encontrada desde el incidente.

Un Operativo de Búsqueda Complicado

Las autoridades locales informaron que, tras confirmarse el hallazgo de Patricia, el enfoque principal está en encontrar a la niña. La Policía de Entre Ríos aseguró que el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque sí algunos rasguños. El lugar donde fue encontrado se caracteriza por ser difícil de acceder, con zonas cubiertas de malezas y sedimentos.

El Punto de Partida de la Búsqueda

Las tareas de búsqueda se iniciaron en el “punto cero”, ubicado en la calle Blas Parera, que fue golpeado por el desbordamiento del arroyo el jueves. Desde este espacio, los rescatistas se desplazan a lo largo del cauce hasta el río Paraná, abarcando aproximadamente cuatro kilómetros en rastrillajes y recorridas constantes.

Elementos Encontrados

Recientemente, la Policía reportó el hallazgo de ropa, muebles y documentación personal que pertenecían a la familia, los cuales fueron identificados por vecinos. Sin embargo, estos elementos no han llevado a dar con el paradero de Chiara, lo cual aumenta la angustia en la comunidad.

Desafíos en el Terreno

El jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, indicó que la disminución del nivel del agua ha permitido el acceso a áreas previamente inalcanzables, pero advirtió que el terreno sigue siendo inestable y peligroso. “Hay mucha suciedad y sectores que requieren maquinaria especializada”, explicó el oficial, quien destacó que la operación involucra a diversas fuerzas, incluyendo personal municipal y de la Prefectura Naval.

La Situación Actual

Las autoridades están evaluando constantemente la situación y han limitado las operaciones nocturnas para garantizar la seguridad del personal, dada la escasa visibilidad y el agotamiento que enfrentan los rescatistas. La tragedia comenzó en la madrugada del jueves con un fuerte temporal que causó la repentina crecida del arroyo.

Lo Que Sucedió Durante el Temporal