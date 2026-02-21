El sistema de salud cubano al borde del colapso por el bloqueo de EE. UU., advierte el ministro

La situación de la salud en Cuba se agrava, mientras el bloqueo estadounidense intensifica la crisis y pone en riesgo la vida de millones de ciudadanos.

Un Sistema de Salud al Límite

Las autoridades cubanas alertan sobre el colapso inminente de un sistema de salud ya debilitado por la escasez de recursos, personal médico y medicinas. Esta crisis ha llegado a un punto crítico, donde las ambulancias enfrentan dificultades para encontrar combustible y atender emergencias vitales.

Impacto en Emergencias y Hospitals

Las recurrentes interrupciones del suministro eléctrico han exacerbado la ya crítica situación en los hospitales, que luchan por mantenerse operativos. La llegada de vuelos con suministros esenciales ha cesado, pues La Habana ya no puede reabastecer aviones para sus desplazamientos internacionales.

Una Emergencia Humanitaria en Puerta

Expertos advierten que el bloqueo está precipitando a Cuba hacia una crisis humanitaria. La situación es alarmante y se requieren medidas urgentes para proteger a la población civil. El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, enfatiza que las sanciones estadounidenses no solo están perjudicando la economía, sino que amenazan “la seguridad humana básica”.

Afectación a Pacientes Crónicos

Portal revela que cerca de 5 millones de cubanos con enfermedades crónicas verán afectadas sus medicaciones y tratamientos. Esto incluye a 16,000 pacientes con cáncer que dependen de radioterapia, así como 12,400 que se someten a quimioterapia. La atención cardiovascular y los tratamientos para pacientes críticos también están en riesgo.

Causas del Colapso Energético

El desastrozo estado de la energía en Cuba se agravó tras la decisión del expresidente Donald Trump de imponer aranceles a quienes vendan o proporcionen petróleo a la isla. Esta medida llegó poco después de derrocar a Nicolás Maduro en Venezuela, dejando a Cuba aún más vulnerable.

Dependencia Energética y Reacciones del Gobierno Cubano

Cuba produce solo el 40% de su propio combustible y ha dependido históricamente de aliados como Venezuela, México y Rusia para satisfacer su demanda energética. Sin embargo, estas reservas se han evaporado. Trump buscó intensificar la presión económica sobre la isla con la esperanza de impulsar un cambio de régimen.

Negociaciones Estancadas con Estados Unidos

A pesar de la creciente presión, Cuba se niega a negociar a menos que se garantice un trato equitativo y respetuoso. El presidente Miguel Díaz-Canel afirma que no cederá en su soberanía. Mientras tanto, la vida de millones de cubanos pende de un hilo en medio de esta doble crisis: sanitaria y energética.