Prestianni admite haber insultado a Vinicius

La polémica en el mundo del fútbol se agudiza con la posible sanción de diez partidos para el delantero argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, por sus comentarios despectivos hacia el brasileño Vinicius Júnior.

Prestianni, tras su declaración ante las autoridades, negó haber llamado «mono» a Vinicius, como se había afirmado, pero admitió haberlo insultado, utilizando la palabra «maricón». Esta elección de palabra ha disparado una reacción contundente, con una sanción inminente que se alinea con el artículo 14 de la FIFA sobre comportamiento inapropiado.

Conflicto en el campo de juego

La controversia comenzó durante un emocionante partido por los playoffs de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica. Vinicius Júnior abrió el marcador apenas cinco minutos después de comenzar la segunda mitad, pero el ambiente se tornó tenso rápidamente.

Reacción y protocolo antirracismo

En un momento posterior, mientras celebraba y se dirigía de vuelta al centro del campo, Vinicius fue abordado por Prestianni, quien cubrió su boca con la camiseta antes de intercambiar palabras con el brasileño. Este gesto llevó a Vinicius a buscar al árbitro, François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo, haciendo que los jugadores se retiraran temporalmente a los vestuarios.

Un cruce explosivo

A la tensión del momento se sumó una respuesta del francés Kylian Mbappé, quien enfrentó a Prestianni tildándolo de “puto racista de mierda”. Mbappé declaró haber escuchado a Prestianni repetir la palabra «mono» en varias ocasiones, lo que intensificó aún más el debate en torno a las palabras filiadas en el campo.

Consecuencias inminentes

A pesar de que las cámaras no lograron captar exactamente lo que se dijo debido a que la boca del jugador argentino estaba cubierta, la confesión de Prestianni sobre el uso de un término homofóbico va a motivar una suspensión severa, que se espera se haga efectiva pronto, elevando un nuevo llamado a la reflexión sobre el lenguaje en el deporte.