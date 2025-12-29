El Sindicato de Neumáticos Convoca Nuevo Paro Antes de Fin de 2025

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a un paro de 25 horas y una movilización a la Secretaría de Trabajo, en respuesta a la falta de propuestas salariales y la congelación de salarios.

Convocatoria de Paro y Movilización

Desde las 13:00 del martes 30 de diciembre hasta las 14:00 del miércoles 31, los trabajadores del neumático paralizarán actividades en todas las fábricas involucradas en la negociación, como parte de la protesta del SUTNA.

Este fin de semana, el gremio también realizó un paro total de actividades en la empresa FATE, que se extendió desde el viernes 26 a las 17:00 hasta el sábado 27 a las 14:00, buscando visibilizar la crítica situación en el sector.

Motivos de la Protesta

La falta de propuestas concretas durante las negociaciones y el congelamiento salarial han llevado al SUTNA a manifestar su descontento. Acusan a la patronal de mala fe y de no presentar documentación que respalde su discurso sobre la crisis del sector.

El 26 de diciembre, una reunión virtual con la Secretaría de Trabajo no logró avanzar hacia un acuerdo, lo que impulsó al sindicato a anunciar nuevas medidas de fuerza.

Denuncias y Respuesta Empresarial

Durante la audiencia, el SUTNA, encabezado por su secretario general Alejandro Crespo, expuso que las empresas no han presentado una propuesta unificada y han restringido derechos gremiales en diversas plantas. Esta situación podría intensificar el conflicto laboral.

Desde el ámbito empresarial, las compañías han desmentido las acusaciones, señalando que los desacuerdos se derivan de la falta de comprensión de la realidad económica del sector. Afirman que la actividad apenas alcanza el 50% de la capacidad instalada, lo que dificulta las negociaciones salariales.

Postura de FATE y Medidas Previstas

FATE calificó las medidas del SUTNA como «intempestivas e ilegítimas» y expresó que podrían afectar la producción y la seguridad dentro de la planta. La empresa, además, considera iniciar acciones administrativas y judiciales para proteger su actividad y su personal.